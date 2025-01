Passeggeri intrappolati nell’auto caduta in un canale

Tragedia all’alba a Magherno (Pavia) dove un incidente stradale ha causato la morte di un ragazzo di 22 anni. L’incidente è avvenuto tra la notte di venerdì 17 e sabato 18 gennaio 2025, intorno alle 5:30, sulla Strada Provinciale 116. Una Kia, guidata da un giovane di 25 anni, ha sbandato, colpito un muretto di cemento e si è ribaltata, terminando in un canale profondo circa mezzo metro. A bordo del veicolo c’erano anche la fidanzata di 20 anni e un passeggero di 25 anni, entrambi feriti.

I tre sono rimasti intrappolati nell’auto per oltre mezz’ora. Un cacciatore di passaggio ha notato il veicolo e ha immediatamente allertato i soccorsi. Mentre il cacciatore è riuscito a liberare i due fidanzati, per il 25enne Billy Owell Cardenas Varas non c’è stato nulla da fare: i medici accorsi sul posto hanno potuto solo constatarne il decesso. Gli altri due passeggeri sono stati medicati e trasportati in codice giallo all’ospedale Policlinico San Matteo di Pavia; le loro condizioni non destano preoccupazione.

Le forze dell’ordine, giunte sul luogo dell’incidente, hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica della tragedia. Secondo le prime informazioni, la velocità sostenuta del veicolo è stata esclusa come causa dell’incidente; si sospetta invece che un’eventuale lastra di ghiaccio sull’asfalto possa aver contribuito allo sbandamento, considerando l’orario in cui si è verificato il sinistro. La Polizia Stradale ha effettuato i rilievi per una ricostruzione dettagliata dell’accaduto.

In aggiunta, è stata disposta un’autopsia sul corpo del giovane deceduto per determinare se sia morto nell’incidente o a cause legate all’annegamento una volta finito nel canale. Billy Owell Cardenas Varas era residente a Villanterio, nato in Italia da genitori ecuadoriani, e la sua morte ha lasciato un profondo dolore nella comunità locale. Le indagini continueranno per fare luce sulle cause specifiche dell’incidente e per garantire la giustizia per la vittima e le persone coinvolte.