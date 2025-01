Passaro al secondo turno degli Australian Open, chi è la sorpresa azzurra

La storia di Francesco Passaro agli Australian Open 2025 segna un importante traguardo per il giovane tennista italiano. Classe 2001, Passaro è un talento emergente nel panorama tennistico italiano, coetaneo di Jannik Sinner. Originario di Perugia, ha iniziato a farsi notare tra il 2021 e il 2022, conquistando cinque tornei ITF e un Challenger a Trieste. La sua carriera ha preso una svolta significativa con il debutto nel circuito maggiore durante gli Internazionali di Roma nel 2022, anno in cui ha anche ottenuto due medaglie d’oro ai Giochi del Mediterraneo.

Passaro ha ottenuto l’accesso al tabellone principale degli Australian Open dopo il forfait di Fabio Fognini, e ha sorpreso il pubblico con una prestazione notevole. Al primo turno, si è imposto su Grigor Dimitrov, il quale è stato costretto a ritirarsi sul punteggio di 7-5, 2-1 per un problema fisico. Questo risultato rappresenta il primo successo in carriera di Passaro in uno Slam, dimostrando così il suo potenziale e la sua determinazione.

Nel 2025, Passaro ha raggiunto il suo best ranking ATP, posizionandosi al numero 104. Questa classifica rappresenta un segnale positivo per il futuro della sua carriera, in un contesto altamente competitivo come quello del tennis professionistico. Adesso, il 23enne azzurro punta a proseguire il suo cammino vincente in Australia, sognando di continuare a stupire.

Il prossimo ostacolo che Passaro dovrà affrontare è il match contro il francese Benjamin Bonzi, attualmente numero 64 del mondo. Questo incontro rappresenta una nuova sfida per il giovane tennista, che spera di capitalizzare il momento favorevole e di riuscire a superare anche questo turno. La determinazione e il talento di Passaro potrebbero rivelarsi decisive, portandolo a ulteriori successi in un torneo prestigioso come gli Australian Open.

In sintesi, Francesco Passaro si sta imponendo come una delle promesse del tennis italiano, con un inizio di carriera caratterizzato da risultati significativi e una crescita costante. La sua avventura in Australia è solo all’inizio e le aspettative intorno a lui continuano a crescere.