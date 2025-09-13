Passaggi Napoletani e Londinesi nella Musica Barocca

Il Castello Dentice Di Frasso di San Vito dei Normanni ospita il concerto “PASSAGGI NAPOLETANI E LONDINESI. MUSICA ITALIANA ED INGLESE TRA 500 E 600”. Questo evento fa parte del Barocco Festival 2025 e offre un’analisi del repertorio musicale del Cinquecento e del Seicento.

Il concerto si propone di mettere in luce le influenze reciproche tra le tradizioni musicali italiane e inglesi, evidenziando come questi due mondi si siano arricchiti l’uno grazie all’altro. Gli artisti coinvolti interpreteranno opere di autori significativi, fornendo al pubblico un’esperienza immersiva nella musica dell’epoca.

Attraverso brani selezionati, il concerto intende far rivivere sonorità e stili che hanno segnato un’importante fase della storia della musica, permettendo di apprezzare la complessità e la bellezza di queste tradizioni. L’evento si preannuncia come un’opportunità unica per gli appassionati della musica barocca e per chi desidera approfondire la conoscenza di questo affascinante periodo storico.