25.2 C
Roma
sabato – 13 Settembre 2025
Musica

Passaggi Napoletani e Londinesi nella Musica Barocca

Da StraNotizie
NEWS

Il Castello Dentice Di Frasso di San Vito dei Normanni ospita il concerto “PASSAGGI NAPOLETANI E LONDINESI. MUSICA ITALIANA ED INGLESE TRA 500 E 600”. Questo evento fa parte del Barocco Festival 2025 e offre un’analisi del repertorio musicale del Cinquecento e del Seicento.

Il concerto si propone di mettere in luce le influenze reciproche tra le tradizioni musicali italiane e inglesi, evidenziando come questi due mondi si siano arricchiti l’uno grazie all’altro. Gli artisti coinvolti interpreteranno opere di autori significativi, fornendo al pubblico un’esperienza immersiva nella musica dell’epoca.

Attraverso brani selezionati, il concerto intende far rivivere sonorità e stili che hanno segnato un’importante fase della storia della musica, permettendo di apprezzare la complessità e la bellezza di queste tradizioni. L’evento si preannuncia come un’opportunità unica per gli appassionati della musica barocca e per chi desidera approfondire la conoscenza di questo affascinante periodo storico.

🔗 Per info su concerti e biglietti, visita TicketOne.

Articolo precedente
Dalla parte degli animali: novità in Italia su Retequattro
Articolo successivo
AI e crimine informatico in Italia: il rischio crescente
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.