Pasquetta 2025 tra sole e pioggia, ecco dove: le ultime previsioni del tempo

Le previsioni meteorologiche per Pasquetta 2025, lunedì 21 aprile, indicano un cambiamento drastico del tempo, passando dal sole alla pioggia in poche ore. Si prevede l’arrivo di aria fredda e instabile, causata da un ciclone presente in centro Europa, che influenzerà soprattutto il Nord Italia, in particolare le Alpi centro-orientali e alcune pianure del Triveneto. Anche in Toscana e nel Lazio, specialmente nelle zone montane e collinari, ci saranno probabili rovesci improvvisi. Non si escludono forti piogge neppure in Sardegna e Sicilia, dove si potrebbe assistere a veri nubifragi entro la serata.

D’altra parte, come evidenziato da iLMeteo.it, in alcune regioni, in particolare sulle pianure del Nord e lungo il versante adriatico e al Sud, ci sarà una maggiore stabilità atmosferica. Si prevede una prima timida rimonta dell’anticiclone che permetterà l’affacciarsi di più sole e solo qualche nube di passaggio durante la giornata. Pertanto, mentre il maltempo farà la parte del protagonista in molte aree, altre zone potranno beneficiare di condizioni più serene, creando un contrasto significativo nel clima del giorno di Pasquetta.