Pasquetta 2025, il meteo non perdona. In una città piove (quasi) sempre

A Pasquetta, tradizionalmente associata alla pioggia, i dati climatologici degli ultimi 50 anni indicano che Roma è la città con il maggior numero di giornate bagnate, con il 42% dei lunedì dell’Angelo colpiti dalle piogge. Firenze, Bari e Napoli seguono con il 38-40% di piogge, mentre Milano ha una probabilità significativamente più bassa, con solo 14 giorni piovosi in 50 anni. Le temperature a Pasquetta raramente superano i 24°C, con minime sotto i 5°C al centro-nord, dove Torino, Firenze e Milano registrano le temperature più basse. A Milano, la statistica mostra che il 72% delle Pasquette è stata asciutta, con la massima temperatura di 24,2°C nel 1992.

Firenze, seconda nella classifica delle piogge, ha visto un incremento dei rovesci nel XXI secolo, con eventi intensi nel 1983, 2019 e 2024. Anche a Palermo, le condizioni meteo variano notevolmente; il 34% delle Pasquette ha registrato pioggia. Due eventi storici significativi per Palermo sono la Pasquetta del 2024, con 29°C, e quella del 1989, che ha visto una minima di 6°C.

Le previsioni per il 2025 indicano l’ingresso di aria instabile, che potrebbe provocare rovesci temporaleschi su vari settori d’Italia, in particolare nel Lazio e sul nord, con maggiore stabilità al sud. Le sporadiche piogge previste non dovrebbero compromettere l’intera giornata, che potrebbe comunque registrare temperature comprese tra i 20-22°C nel centro-sud e Sicilia.