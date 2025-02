Pasqualino Monti incontra il Viceministro delle Infrastrutture Edoardo Rixi a Palermo

A Palermo, il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale, Pasqualino Monti, ha sottolineato l’importanza dello sviluppo portuale per la crescita economica della regione. Monti ha ribadito l’impegno a migliorare le infrastrutture portuali e a potenziare i servizi offerti, mirando a rendere i porti siciliani sempre più competitivi a livello internazionale. Durante l’incontro, sono stati presentati i progressi realizzati negli ultimi anni, evidenziando i progetti in fase di attuazione e le future opportunità di investimento. Monti ha inoltre parlato della necessità di una sinergia tra le istituzioni locali e le aziende private per ottimizzare le risorse e attrarre nuovi investimenti. Ha affrontato anche le sfide legate alla sostenibilità ambientale, sottolineando l’importanza di strategie di sviluppo portuale che siano in armonia con la tutela dell’ambiente marino. Infine, Monti ha rinnovato l’invito a collaborare ai vari attori coinvolti, evidenziando che solo attraverso il lavoro comune sarà possibile sfruttare appieno il potenziale del sistema portuale. Con la rafforzata cooperazione, si auspica una crescita concreta dell’economia siciliana.