Pasqualino Maione torna a parlare dopo l’annuncio della malattia: “La mia battaglia, dimentico il presente per un po'”

Una settimana fa in un’intervista rilasciata al magazine Nuovo Tv Pasqualino Maione ha rivelato di non stare bene e di essere stato ricoverato per più di quattro mesi. La notizia ha fatto il giro del web e il cantante di Amici ha voluto spiegare quello che gli è capitato in un video caricato sul suo profilo TikTok.

Maione ha rivelato di aver avuto due volte il Covid a luglio ed ha aggiunto che successivamente è stato malissimo, con febbre alta e svenimenti. Trasportato in ospedale, al 39enne è stata diagnosticata una brutta meningite che aveva già preso cervello e midollo osseo: “Mi hanno salvato appena in tempo. Ora sto combattendo una dura battaglia con questa brutta patologia. E no, non sono ingrassato ragazzi, se mi vedete così è per il cortisone e per le medicine che sto prendendo da mesi. I medici del Vanvitelli mi hanno preso appena in tempo e voglio ringraziarli. I dottori mi stanno tenendo anche attualmente in terapia e provano a farmi stare il meglio possibile. Però c’è ancora tanta strada da fare e io ce la metterò tutta, però vedrete che ce la farò“.

Pasqualino Maione ringrazia tutti per l’affetto.

Il filmato dell’artista è circolato su tutti i social e ne hanno parlato anche le testate più importanti. Un’ondata d’affetto ha travolto Maione, che ha ringraziato tutti attraverso una clip su TikTok. Il cantante ha anche condiviso dei video delle vecchie esibizioni a Domenica Cinque.

“Ho parlato anche perché è giusto informare, e farlo in modo giusto! E a volte si ritorna un po’ bambini, un po’ per dimenticare il presente e un po’ per essere anche spensierati e ingenui, un po’ perché ti senti protetto e sai che niente può farti del male. Grazie mille a tutti voi per i commenti e i messaggi di conforto che mi state mandando, sappiate che mi riempiono il cuore. Vi abbraccio davvero”.