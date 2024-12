Pasquale La Rocca scrive a Nargi e Favilla dopo le polemiche

La vittoria di Bianca Guaccero e Giovanni Pernice a “Ballando Con le Stelle” ha soddisfatto la maggior parte del pubblico, ma il secondo e terzo posto hanno generato controversie sia tra i membri della giuria che tra i telespettatori. In particolare, le posizioni di Federica Nargi e Luca Favilla, arrivati terzi, e di Federica Pellegrini e Pasquale La Rocca, secondi, sono state oggetto di discussione. Molti hanno espresso il proprio disappunto, mentre Luca Favilla ha lanciato delle frecciatine dietro le quinte durante la trasmissione.

Pasquale La Rocca ha deciso di intervenire nella polemica, pubblicando una storia su Instagram dedicata a Nargi e Favilla. Nella sua dichiarazione, La Rocca ha elogiato la coppia per il percorso realizzato a “Ballando”. Ha sottolineato l’eleganza e il carisma di Federica, affermando che hanno illuminato la pista, mentre ha lodato Luca per essere un partner eccezionale in grado di creare una sinergia unica. Ha riconosciuto la capacità della coppia di trasmettere emozioni profonde durante le esibizioni, conquistando il cuore del pubblico con il loro spirito autentico.

La Rocca ha ribadito che il raggiungimento del podio rappresenta un traguardo importante, apprezzando il duro lavoro e la passione necessari per arrivare fin lì. Ha espresso i migliori auguri per il futuro della coppia, convinto che continueranno a brillare sia dentro che fuori dalla pista.

Dal punto di vista tecnico, Nargi appare superiore a Pellegrini, ma si riconosce che le classifiche finali in programmi come “Ballando” non sempre rispecchiano la realtà. Questo ha portato a considerare che la polemica potrebbe attenuarsi.

In sintesi, le polemiche sui risultati di “Ballando Con le Stelle” hanno acceso discussioni intense, con la giuria e il pubblico divisi. La posizione di Nargi e Favilla è stata difesa da La Rocca, il quale ha espresso elogi per la performance della coppia, suggerendo che le classifiche meritano una revisione nelle valutazioni.