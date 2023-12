Pasquale La Rocca, nessuno come lui: retroscena su Wanda

Bello, bravo, un ottimo maestro di ballo e anche l’uomo dei record, tutto questo è Pasquale La Rocca. Il ballerino (che ha anche mostrato il fisico) infatti ha vinto per la quinta volta un’edizione di Ballando con le Stelle (2 in Italia e 3 tra Belgio e Irlanda). Nel 2019 la vittoria a Dancing with the Stars Belgium con l’influencer, Julie Vermeire, poi nel 2020 e 2021 quelle con Lottie Ryan e Nina Carberry nella versione irlandese dello show. Nel 2022 il trionfo con Luisella Costamagna a Ballando e ieri sera Pasquale La Rocca ha alzato la coppa insieme a Wanda Nara, con cui ha stretto una bella amicizia. Non tutti sanno infatti che il ballerino e la sua allieva sono volati insieme in Turchia, ad Istanbul, dove lui ha conosciuto la famiglia di Wanda.

Pasquale La Rocca e i retroscene su Wanda Nara.

“Com’è nata la mia passione per il ballo? Grazie ai miei genitori, che quando ero piccolo, intorno ai nove anni, hanno iniziato a portarmi con loro nelle balere dove ballavano con gli amici. – si legge su Di Più Tv – Mentre loro danzavano io, in disparte, anziché annoiarmi mi scatenavo davanti agli specchi del locale. Così, notando la mia passio-ne, mi hanno iscritto a una scuola di danza. Questa passione è poi diventata via via sempre più importante e parallelamente allo

studio ho iniziato a fare gare in giro per il mondo. Qualche retroscena su Wanda? All’inizio pensavo che mi sarei trovato davanti a una donna dai modi di fare da diva, magari capricciosa, come spesso è stata descritta dai media. Invece Wanda è stata una scoperta: è una persona molto sensibile, affabile, generosa. Tra noi è scattato subito un feeling, e infatti mi ha voluto fare conoscere tutta la sua famiglia. Mi ha chiesto di andare con lei a Istanbul, dove vive con Mauro Icardi, calciatore del Calatasaray, in occasione del compleanno della loro figlia più piccola”.