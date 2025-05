Pasquale La Rocca in ospedale: spera di tornare a “Sognando…”

Pasquale La Rocca, noto ballerino napoletano, ha annunciato il suo ricovero in ospedale per un’infezione acuta alla gola, comunicando la sua assenza nelle prossime puntate di “Sognando… Ballando con le stelle”. Attraverso un video su Instagram, ha rassicurato i fan sulla sua ripresa, sottolineando l’ottimismo dei medici. Nonostante le sue condizioni, La Rocca ha espresso la speranza di partecipare all’ultima puntata del programma.

Nel messaggio, ha anche inviato un incoraggiamento ai colleghi concorrenti, promettendo di seguirli da casa. La relazione con il suo pubblico e compagni di danza è evidente e molti sperano di rivederlo presto sul palco, dato il suo ruolo fondamentale nel programma.

Pasquale La Rocca è nato a Napoli il 24 giugno 1989 e ha iniziato la sua carriera artistica all’età di 9 anni. È diventato un campione di balli latini e standard, partecipando a diverse edizioni di “Dancing with the Stars” in Belgio e Irlanda, dove ha ottenuto vittorie. In Italia, ha vinto due edizioni di “Ballando con le Stelle” e ha raggiunto il secondo posto nel 2024 affiancando Federica Pellegrini. La sua carriera è caratterizzata da successi e un forte seguito, grazie alle sue abilità nella danza e alla sua personalità carismatica.

