Pasquale La Rocca in ospedale: assente alla semifinale!

Pasquale La Rocca, noto ballerino di Ballando con le stelle, è stato ricoverato in ospedale a causa di un’infezione alla gola e non parteciperà alla semifinale di Sognando… Ballando con le stelle. La notizia è stata comunicata dallo stesso La Rocca tramite un video sui social, dove ha mostrato le sue condizioni di salute visibilmente provate ma rassicuranti, affermando che i medici prevedono una rapida guarigione. Ha espresso la sua speranza di essere presente per l’ultima puntata del programma e ha inviato un augurio di successo ai suoi colleghi e concorrenti.

L’assenza di La Rocca ha costretto la produzione a modificare i piani, con Filippo Zara che prenderà il suo posto accanto a Janiya Mami. Questa sostituzione, avvenuta a ridosso della semifinale, potrebbe influenzare l’andamento della competizione, come già accaduto in passato con altre edizioni.

Per La Rocca, il periodo è particolarmente difficile, non solo per questo imprevisto, ma anche dopo aver perso nella scorsa edizione del programma, il che ha portato a riflessioni sul suo futuro nel format. La semifinale si svolgerà in una serata potenzialmente sfavorita dalla concorrenza delle partite di Serie A, che potrebbero influenzare ulteriormente gli ascolti del programma condotto da Milly Carlucci.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.libero.it