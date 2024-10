Pasquale La Rocca difende la coreografia con Nina Zilli a Ballando con le stelle: “Modifiche fino all’ultimo”

La recente esibizione di Pasquale La Rocca e Nina Zilli a Ballando con le stelle ha generato molte discussioni e critiche da parte dei giudici. Durante la diretta del 12 ottobre, la loro performance è stata al centro di dibattiti accesi, con i giurati che hanno messo in evidenza alcune imperfezioni. Tra i commenti, è stata avanzata l’accusa che La Rocca stesse per forza di cose influenzando Zilli, compromettendo la fluidità della danza. A seguito di queste osservazioni, La Rocca ha deciso di esprimere il suo punto di vista sui social, rivelando le difficoltà legate alla coreografia, che era stata modificata più volte, persino poco prima dell’esecuzione. Ha dichiarato: “Criticato per aver spinto troppo, ma ho modificato più volte la coreografia.”

Pasquale La Rocca ha anche voluto sottolineare il profondo rispetto e affetto che prova nei confronti di Nina Zilli, descrivendo la loro collaborazione come un percorso di crescita e scoperta reciproca. Nonostante le critiche, ha espresso la volontà di continuare a lavorare sodo per offrire sempre un “pizzico di magia” al pubblico. Ha mostrato dispiacere per le critiche ricevute, enfatizzando come la danza sia una parte fondamentale della sua vita. La Rocca ha riconosciuto le sfide affrontate da Zilli a causa di infortuni, che hanno limitato le sue possibilità nel ballo. Ha chiesto scusa per eventuali comportamenti non appropriati nei confronti della giuria, spiegando che la tensione era il risultato di una settimana complicata per entrambi.

I giudici hanno avuto opinioni contrastanti riguardo all’esibizione, in particolare Selvaggia Lucarelli, che ha avvertito della necessità di una strategia più equilibrata e meno aggressiva. La Rocca ha risposto con fermezza, sottolineando che questo è solo l’inizio del loro percorso artistico e che saranno necessarie pazienza e dedizione per raggiungere la crescita desiderata. “È solo l’inizio, siamo solo alla terza puntata,” ha affermato, manifestando ottimismo per il futuro. La situazione attuale potrebbe servire da stimolo per entrambi a trovare nuove strade espressive e migliorare ulteriormente il loro lavoro di squadra.