Pasquale C’è posta per te: ecco cosa è successo dopo la puntata

La storia di Pasquale mandata in onda nella scorsa puntata di C’è Posta per te è stata una delle più seguite della serata. L’uomo ha chiesto l’aiuto del programma per ricucire il rapporto con i suoi tre figli che non vede e non sente da 6 anni.

Tutto è iniziato quando Pasquale ha scoperto il tradimento della moglie ed ha deciso di separarsi. Ha provato a stare vicino ai figli a Milano ma quando la ex moglie si è unita ad un altro uomo, lui ha perso il lavoro ed è tornato a Napoli.

Da quel momento i rapporti con i figli si sono raffreddati sempre di più fino al giorno della prima comunione del figlio più piccolo a cui non era stato invitato. A quel punto Pasquale prende la cornetta e telefona alla ex moglie e ai figli, ne nasce un violento litigio con una delle figlie che arriva a minacciarlo. A quel punto l’uomo decide di interrompere ogni rapporto e di aspettare un passo da parte loro, qualora lo avrebbero voluto. Passo che però in questi anni non è mai arrivato.

Per questo Pasquale ha mandato a chiamare le figlie Cristina e Stefania e il nuovo compagno della moglie Ciro che in tutti questi anni si è sostituito a lui come figura paterna.

Se Cristina ha ammesso di aver dei bei ricordi del padre e di essere pronto a perdonarlo anche se ha fatto effetto sentirla mai pronunciare la parola papà, per Stefania la situazione è un po’ più complessa e la ragazza ha ammesso di esser rimasta traumatizzata.

Alla fine le ragazze e Ciro hanno deciso di non aprire la busta con la promessa di sentirsi poi con calma fuori dal programma per provare a ricucire lo strappo.

Al termine della puntata tantissimi telespettatori si sono chiesti se poi questo avvicinamento è effettivamente avvenuto. A guardare la pagina social ufficiale di C’è Posta per te sembrerebbe di no. La redazione infatti aggiorna se ci sono novità importanti ma questa volta non lo ha fatto. Per questo tutto lascia presagire che Pasquale non ha risolto i suoi dissidi con le figlie.