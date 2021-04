In certi momenti difficili della vita, le figure alle quali siamo soliti pensare come a punti di riferimento insostituibili e spesso risolutivi, non bastano più. O semplicemente non rappresentano, in quella circostanza, le sponde d’appoggio più adatte al nostro dramma interiore.

Accade quando lo spirito, il cervello, il cuore, chiamiamolo un po’ come vogliamo, sente il bisogno di condividere la propria sofferenza contingente, non con l’amico d’infanzia o il parente abitualmente deputato alle confidenze, bensì con un soggetto totalmente estraneo, di sicuro meno informato sulla storia della nostra esistenza, ma con una caratteristica esclusiva e determinante: la neutralità.

Pensiamo al medico che raccoglie il racconto dei sintomi che quotidianamente ci guastano le giornate. Soltanto a lui abbiamo avuto voglia e forza per descriverli nel dettaglio. Pensiamo allo psicologo, di fronte al quale ci siamo lasciati andare, senza porre freno a lacrime, rabbia o disperazione. Pensiamo al prete, celato dietro alla grata di un confessionale con l’orecchio teso a raccogliere il sussurro delle coscienze e pronto a consigliare un gesto o una preghiera che possano alleviare i nostri sensi di colpa.

E pure senza stare a scomodare scienza o religione, pensiamo anche solo a Forrest Gump. Egli racconta tutta la sua vita a emeriti sconosciuti che si avvicendano sulla panchina dove sta seduto ad aspettare l’autobus. Passanti, gente senza identità. Non potrebbe avere interlocutori migliori: neutrali, appunto. Epperò in grado di ascoltare, elaborare e offrire un rimando certamente utile, proprio in quanto mirato e circoscritto.

Consegnare la sofferenza di un giorno o di un’intera esistenza nelle mani di entità buone e concrete, ma in qualche modo astratte perché sganciate dal nostro privato, può indubbiamente rappresentare un’ancora di salvezza. E’ su un principio di questo tipo che mezzo secolo fa è nato il celebre Telefono Amico, l’organizzazione di volontariato che attraverso 20 centri di ascolto telefonico locali distribuiti in tutto il Paese e 500 volontari coinvolti, si prende cura delle persone che hanno bisogno di essere ascoltate e sostenute.

In occasione del weekend di Pasqua, per arginare le sensazioni di isolamento dovute alle restrizioni sugli spostamenti dovute alla pandemia, l’associazione ha deciso di potenziare il proprio servizio di ascolto telefonico: i volontari saranno attivi h24 da sabato 3 a lunedì 5 aprile attraverso le chiamate vocali al numero unico 02 2327 2327; le chat attraverso il numero WhatsApp 345 0361628 e le e-mail inviate attraverso la compilazione di un form anonimo sul sito www.telefonoamico.it. Un servizio analogo era stato attivato anche in occasione delle festività natalizie ed erano state registrate più di mille richieste di aiuto in soli tre giorni.

“Il nostro principale obiettivo – spiega Monica Petra, presidente di Telefono Amico Italia – è esserci per chi ne ha bisogno, quando ne ha bisogno. Durante i giorni di festa, Natale, Pasqua, il contrasto tra le aspettative e la realtà può essere particolarmente doloroso, e più acuto il senso di perdita per le abitudini che non possono venir ripetute. Si avverte la mancanza dei familiari e degli amici, delle gite, dell’aria aperta e del senso di libertà ma anche la stanchezza per una sofferenza che si protrae da tempo. D’altra parte l’obiettivo principale di Telefono Amico Italia è offrire a chiunque viva un momento di crisi o di emergenza emotiva la possibilità di confrontarsi con una persona capace di ascoltare e di dar vita ad un dialogo significativo. Essere ascoltati per poter poi risistemare e far chiarezza nelle proprie emozioni, sentirsi riconosciuto e ritrovare la capacità di esplorare anche le risorse e le abilità che possiede ma che sembrano invisibili nei momenti di difficoltà. In alcuni casi, perfino riconoscere l’esistenza di un limite personale può essere il punto da cui partire per costruire una prospettiva rivolta al futuro e recuperare la capacità di progettare”.

Voci di sconosciuti che ascoltano voci di sconosciuti. Accoglienza e supporto alla sofferenza dell’altro, azioni che, durante questo anno di pandemia, hanno assunto carattere di urgenza vista la diffusa oscillazione verso il basso degli stati emotivi di molti, di tutti. A partire dall’inizio dell’emergenza Covid l’organizzazione ha registrato oltre 100 mila richieste di aiuto, oltre il 70% in più rispetto ad un anno medio.

“Questo difficile anno è stato accompagnato da una diffusa sensazione di smarrimento e da importanti difficoltà nella gestione dei netti cambiamenti nella vita quotidiana, ma dal nostro osservatorio abbiamo notato anche che ciascuna fascia di età ha manifestato difficoltà pratiche ed emotive specifiche – precisa la dottoressa Petra – Tra i giovani e giovanissimi abbiamo registrato problemi esistenziali o legati alle relazioni con amici e familiari. Tra gli adulti, invece, una progressiva crescita della sensazione di solitudine con l’aumentare dell’età, problema presente nel 12% delle richieste di aiuto provenienti da persone di età compresa tra 36 e 45 anni, nel 26% delle richieste provenienti da persone tra i 46 e i 55 anni, nel 30% delle chiamate fatte da persone tra i 56 e 75 anni e addirittura in quasi il 43% delle richieste di aiuto provenienti da persone di oltre 75 anni”.

Purtroppo sono state registrate anche segnalazioni da parte di persone attraversate dal pensiero del suicidio. Questo tema ha riguardatol’1,8% delle richieste di aiuto arrivate dai ragazzi tra i 15 e i 18 anni e l’1,5% delle richieste di aiuto arrivate dai giovani con età compresa tra i 19 e i 25 anni.

“L’emergenza dell’ultimo anno ha vissuto fasi diverse anche nella percezione dei singoli – spiega Monica Petra – Se all’inizio è stata un’esperienza collettiva nella quale tutti ci riconoscevamo molto simili, con il passare del tempo sono emerse le specificità della situazione di ciascuno. Man mano, ogni fragilità trovava un’eco tutta sua, bisogni individuali nascevano e cercavano un modo per esprimersi. La pandemia ha agito forse come detonatore di difficoltà già esistenti, o forse ne ha create di nuove o ancora le ha rese tanto visibili da non poter essere taciute”.

Ma chi sono le persone che tendenzialmente si rivolgono al servizio del Telefono Amico, anche al di là dei momenti storici critici o delle ricorrenze che acuiscono gli stati di malessere? “Lo fa chi vive una crisi acuta – chiarisce la dottoressa Petra -, chi fa fatica a costruire relazioni di senso, chi vive un disagio in qualunque ambito.

Nel corso degli anni, abbiamo moltiplicato i nostri canali di accesso, affiancando al telefono anche la mail e la chat: ciascuno ha una modalità di espressione preferita, tutti possono scegliere quale usare per comunicare con i nostri volontari. Dai nostri dati, emerge che il telefono è lo strumento preferito da persone più adulte, in prevalenza uomini con più di 36 anni; i più giovani sembrano invece scegliere i servizi scritti, la mail e la chat sono usati perlopiù da donne con età compresa tra i 19 e i 35 anni o anche meno. Noi non “misuriamo” il grado di disagio e non giudichiamo mai le persone, ascoltiamo tutti perché crediamo che il dialogo sia lo strumento più efficace per uscire dall’isolamento della sofferenza”.

Mezzo secolo di attività sul campo, significa avere attraversato epoche e società in continuo cambiamento. L’utenza stessa di questo servizio non può che essersi modificata nel tempo e l’approccio alla comunicazione interpersonale ha avuto una sua specifica evoluzione negli ultimi anni. “Quando sono nate le prime helplines, il telefono era uno strumento di nicchia, ce n’era uno in ogni casa e non sempre – conferma Monica Petra. – Chi ci chiamava, lo faceva perché non aveva alternative, perché viveva una situazione che non sentiva di poter condividere con le persone vicine o non aveva con chi confidarsi. Con gli anni, comunicare le proprie emozioni è invece diventata un’esperienza sempre più comune. I ragazzi, e non solo loro per fortuna, oggi non fanno alcuna fatica ad esprimere pensieri e bisogni. Quello che è rimasto immutato nel tempo è però il profondo desiderio di vedersi riconosciuti come individui unici, sentirsi ascoltati nella complessità della propria umanità senza venir ridotti al problema che si vive, senza sentirsi giudicati”.

Chi compone il numero del Telefono Amico ha un peso di sofferenza enorme dentro di sé. Ma chi riceve la chiamata ha un peso altrettanto imponente. Quello della responsabilità di riuscire a dare una mano a un essere umano che sta invocando aiuto. Ci vogliono capacità di ascolto, ma anche di linguaggio. Accogliere, accarezzare e puntellare affinché, almeno il peggio, possa dirsi scongiurato.

“Per diventare un volontario di Telefono Amico occorre avere la volontà di ascoltare e comprendere gli altri, occorrono apertura mentale e disponibilità verso le persone – spiega la dottoressa Petra. – Chi si avvicina alla nostra associazione lo fa solitamente perché spinto da un desiderio di impegno sociale, vuole essere partecipe della costruzione di un mondo nel quale veder realizzati i propri valori: l’ascolto, l’accoglienza, il rispetto, il dialogo inteso come strumento per aprire spazi di comunicazione, di condivisione. Per Telefono Amico Italia, i volontari sono la risorsa più importante. Curiamo la loro formazione non solo come parte dell’attività di ascolto, ma anche in termini di crescita personale: siamo convinti che i volontari non siano solo prestatori d’opera, ma debbano poter vivere il tempo all’interno dell’associazione come occasione per sviluppare nuove competenze e abilità. Ogni arricchimento personale può infatti diventare strumento d’aiuto per sé e per gli altri”.