Pasqua 2025 in Italia attraverso 5 destinazioni da sogno

Come scriveva Harriet Ann Jacobs, “quando la natura riprende la sua bellezza, anche l’anima umana si risveglia”. Questo concetto è particolarmente pertinente per la Pasqua 2025 in Italia, che cadrà il 20 aprile, in una stagione di rinascita e bellezza. Con un periodo festivo che va dal Venerdì Santo (18 aprile) fino al weekend della Liberazione (25-27 aprile), ci sono molte opportunità per viaggiare e scoprire l’Italia.

Una meta molto ambita è la Puglia, con le sue affascinanti città costiere come Trani e Alberobello, famoso per i Trulli Patrimonio dell’Umanità. Lecce, nota per il barocco leccese, e Otranto completano un itinerario ricco di arte e cultura. Un’altra opzione è la Riviera d’Ulisse nel Basso Lazio, ideale per chi desidera rimanere vicino a Roma. Qui si possono visitare il Golfo di Gaeta e l’Isola di Ponza, famosa per le sue bellezze naturali e storiche.

L’Umbria, con i suoi borghi medievali come Assisi, Spello e Gubbio, offre un’atmosfera spirituale e suggestiva, oltre alla meravigliosa Cascata delle Marmore. Napoli, la “città del sole”, esplode di vivacità in primavera, con attrazioni come Piazza del Plebiscito e il Lungomare Caracciolo, oltre alla splendida Costiera Amalfitana e Pompei.

Infine, la zona del Lago di Garda promette paesini deliziosi come Limone sul Garda e Sirmione, famosa per le sue terme. Ogni località offre un’esperienza unica, rendendo la Pasqua un’occasione perfetta per esplorare e riscoprire la bellezza dell’Italia.