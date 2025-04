Pasqua 2025, gli auguri sui social dei leader politici tra selfie e colombe della pace

I leader politici italiani hanno festeggiato la Pasqua attraverso post e messaggi sui social. Giorgia Meloni ha condiviso un selfie con un messaggio augurale: “Buona Pasqua a tutti voi. Che sia un giorno di serenità, speranza e felicità da condividere con le persone che amate”. Matteo Salvini ha postato un’immagine della colomba pasquale, augurando “Buona Santa Pasqua di Risurrezione”, esprimendo speranza per un futuro migliore. Antonio Tajani ha condiviso un’immagine informale da Grottaferrata con la famiglia, scrivendo: “Buona Pasqua! Un po’ di riposo…”.

Matteo Renzi ha scelto un selfie di famiglia con sua moglie e la nonna, augurando “Buona Pasqua anche da Agnese e dalla nonna Maria”. Elly Schlein ha utilizzato una ‘card’ stilizzata con una colomba, mentre Stefano Bonaccini ha riunito la famiglia per un semplice “Buona Pasqua”. Luigi Marattin ha pubblicato una foto in riva al mare con la compagna, riflettendo sull’importanza di ricordare le cose veramente importanti della vita, specialmente in una giornata festiva, e ha ringraziato chi lavora per la sicurezza e la salute nei festeggiamenti.

Particolare e sentito è il messaggio di auguri del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha augurato “buona Pasqua” agli italiani, ringraziando per i messaggi ricevuti in merito alla sua salute dopo un intervento chirurgico. Questi messaggi rappresentano un modo per i leader di connettersi con i cittadini in un periodo di celebrazione e riflessione.