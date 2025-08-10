Pasolini e Accattone: un viaggio nel margine umano del cinema

Il cinema italiano ha trovato nel suo cammino registi che hanno saputo imprimere una svolta radicale al panorama culturale. Tra questi, Pier Paolo Pasolini emerge con la sua opera prima, Accattone, un film che rivoluziona il racconto della marginalità sociale.

Uscito nel 1961, Accattone segna l’inizio della carriera di Pasolini come regista, dopo aver collaborato a sceneggiature per altri autori. L’opera affronta la vita dei poveri e dei reietti, con al centro Vittorio “Accattone” Cataldi, interpretato da Franco Citti. Il protagonista, un piccolo sfruttatore, si ritrova solo dopo la perdita della sua partner, Maddalena. Le sue tentativi di reintegrarsi in una vita onesta si rivelano infruttuosi, costringendolo a tornare alla criminalità, fino a un tragico destino.

Il film non è solo una narrazione lineare, ma un potente simbolo che mette in evidenza la vita dei marginalizzati, ambientato nelle borgate romane del dopoguerra. Pasolini, che visse e insegnò in queste comunità, scelse di ingaggiare non professionisti, volti autentici e dialetti veri, per conferire al racconto una verità impattante.

A livello estetico, Accattone fonde neorealismo e scelte stilistiche innovative, elevando la quotidianità a un livello quasi sacro. La colonna sonora, che alterna suoni di ambiente a opere di Bach, introduce un elemento di trascendenza, sovvertendo il realismo classico.

Il film si apre e si chiude con il tema della morte, un elemento chiave nella poetica di Pasolini che invita a riflettere sul senso della vita. Nonostante l’uscita in un periodo prolifico per il cinema, la forza e la freschezza di Accattone rimangono intatte, ispirando generazioni di cineasti in tutto il mondo.