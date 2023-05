Party Like a Deejay torna a far divertire Milano

Party Like a Deejay si terrà a Milano sabato 10 e domenica 11 giugno a Parco Sempione e, per la prima volta, all’Arco della Pace, per due giorni gratuiti di musica, sport e intrattenimento. Alla serata di domenica, saliranno sul palco allestito all’Arco della Pace, a partire dalle 17, numerosi artisti: Annalisa, Ariete, gli Articolo 31, Blanco, Boro Boro, Bresh, Clara, i Coma Cose, Elodie, Fedez, Francesca Michielin, Gaia, Gianmaria, Lazza, Madame, Mr. Rain, Oriana Sabatini, Paola e Chiara, i Pinguini Tattici Nucleari, Rhove, Rondodasosa, Rosa Chemical, Sangiovanni, Tananai, Tommaso Paradiso e Wayne.

Tra le esibizioni dei cantanti di domenica, si alterneranno gli speaker di Radio Deejay e non mancheranno i dj set di Linus, Nicola Savino e Duappo e il live set di Nikki e Dj Aladyn. Per il finale, ci sarà il dj Albertino. Sabato sera, invece, dalle 18 alle 21, sono previsti i dj set di Mace, Zef e Marz e Bassi Maestro.

A parco Sempione, il Party inizierà alle 10 di sabato per due giorni di attività divise in sei aree tematiche: speakers’ corner, area sport, area giochi, area family and kids, casa deejay e ricordi stampati.

La prima sarà ospitata nel cortile della rocchetta del Castello Sforzesco: verranno proposti 9 incontri con i protagonisti dei programmi della radio e si tratta dell’unica attività a pagamento. Sabato ci saranno Linus e Nicola Savino, La Pina, Diego e la Vale, Luciana Littizzetto e Vic. Domenica, invece, sarà la volta del Trio Medusa, Nikki, Federico Russo e Francesco Quarna, Alessandro Cattelan e Fabio Volo.

Nell’area Sport, situata al Teatro Burri, ci saranno lezioni di yoga, meditazione, pilates, dance workout e cardio hit curate da Buddyfit. Non mancherà un torneo di basket 3 contro 3 organizzato da Under Armour, che nel pomeriggio di sabato proporrà una gara di tiro a tre punti. Domenica, invece, ci saranno allenamenti con gli Ambassador Under Armour e l’All Star Game, in cui dj della radio e atleti si sfideranno a canestro. L’area giochi, in collaborazione con Asmodee, ospiterà giochi da tavolo e party game, tra cui biliardini, tavoli da ping-pong e una pista delle biglie. Anche l’area family proporrà giochi, oltre a laboratori a tema green organizzati dalla cooperativa Demetra. Cartoon Network e Boomerang cureranno poi le attività dedicate ai personaggi dei cartoni animati, tra cui un circuito automobilistico, un tappeto elastico e una parete da arrampicata. Nell’area ricordi stampati, il fotografo Settimio Benedusi scatterà ritratti in bianco e nero su prenotazione. A Casa Deejay, invece, ci sarà l’area food court, con un villaggio composto da food truck.