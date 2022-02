E-play24 Ita ltd, concessionario italiano per il gioco a distanza, e Italiaonline Spa, la più grande internet company italiana, hanno siglato una importante partnership commerciale, nell’ambito della quale Eplay 24, tramite la società interamente controllata E-play24 Retail srl, ha acquisito il 100% di Italiaonline Gaming S.r.l.. E-play24, giovane ma già affermata realtà nel settore del gioco online, sotto la direzione dei manager italiani Antonio Tressanti e Carmine Biancospino, in pochi anni si è posizionata tra i primi operatori nel mercato regolamentato italiano grazie soprattutto alla qualità dell’offerta di gioco, alle innovative soluzioni proposte dalla piattaforma e al supporto specializzato nell’assistenza dei propri clienti.

“La nostra azienda è focalizzata a posizionarsi come leader nel mercato italiano del gioco online e questo accordo con Italiaonline porterà un nuovo ed importante impulso per raggiungere questo obbiettivo”, le parole di Antonio Tressanti. Biancospino ha affermato che “con l’acquisizione della concessione di Iol Gaming e l’accordo di sfruttamento del marchio Liberogioco, contiamo di mettere in campo nei prossimi mesi delle innovative soluzioni di gioco che abbiamo studiato ad hoc per sfruttare al meglio questa partnership”.

E-play24 Ita ltd è stata assistita nell’operazione in qualità di advisor dallo Studio Pirola Pennuto Zei & Associati con un team guidato dai partner Luca Neri e PierLuigi Samarotto, mentre Italiaonline è stata assistita dal team legale interno guidato da Fabrizio Manzi, con il supporto di Alberto Fogola e Annamaria Milioti sugli aspetti contrattuali e regolamentari.