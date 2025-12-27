Partito Democratico contro sindaco Aulla

Il Partito Democratico ha espresso la propria posizione politica all’interno del Consiglio comunale di Aulla, a seguito della candidatura del sindaco Roberto Valettini alla presidenza della Provincia di Massa-Carrara, contraria alla decisione della Direzione territoriale del partito. Ciò ha portato alla sospensione del sindaco dal partito.

Il Partito Democratico non riconosce più l’attuale amministrazione comunale come espressione della propria maggioranza politica, poiché every presupposto politico che legava il PD all’azione di governo del Comune di Aulla è venuto meno. Pertanto, il partito ha richiesto ai consiglieri comunali iscritti al PD di assumere una posizione chiara e coerente, procedendo alla costituzione di un Gruppo consiliare autonomo “Partito Democratico”, da collocare all’opposizione dell’attuale amministrazione comunale.

Inoltre, il partito ha richiesto l’attivazione delle procedure per la protocollazione di una mozione di sfiducia nei confronti del sindaco Roberto Valettini, in seguito alla rottura tra il sindaco e il Partito Democratico. Il partito ritiene che la chiarezza politica, il rispetto delle decisioni collettive e la coerenza con i valori del Partito Democratico siano elementi fondamentali per ristabilire un corretto rapporto con la cittadinanza e con le istituzioni locali.