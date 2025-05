Partito della Motosega: I Liberisti Italiani si Riorganizzano

Il presidente dei Liberisti Italiani, Andrea Bernaudo, ha annunciato oggi il primo Congresso nazionale del movimento, definendolo la nascita del ‘partito della motosega’ in Italia, ispirato al successo di Javier Milei in Argentina. Durante l’evento, Bernaudo ha evidenziato l’importanza di una riduzione significativa della spesa pubblica e della pressione fiscale, sottolineando la necessità di deregulation che non è stata attuata durante il governo Berlusconi.

Secondo Bernaudo, le imprese italiane sono soffocate da burocrazia e fisco, e c’è bisogno di una “rottura” con il sistema statalista. Ha citato l’Argentina come esempio di rinascita dopo anni di socialismo, auspicando un cambiamento simile per l’Italia. Tra gli obiettivi del nuovo partito c’è la riforma del sistema parastatale, che conta circa 11.000 enti considerati clientelari e costosi. Bernaudo ha dichiarato che il risparmio derivante dalla loro eliminazione potrebbe liberare miliardi di euro, migliorando la gestione burocratica.

In aggiunta, il leader ha menzionato l’importanza delle liberalizzazioni e della riforma della previdenza per rilanciare l’Italia, insieme alla necessità di abbattere la pressione fiscale su imprese e contribuenti. Bernaudo ha chiuso affermando che ci sono spazi per un grande partito in grado di attrarre gli elettori disillusi, richiamando l’attenzione sulla necessità di un cambiamento radicale nel panorama politico italiano.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.adnkronos.com