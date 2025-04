Partito a Testa Alta, Sotto Effetto dell’Alcool

Roberto Vecchioni ha raccontato la sua invidia per Francesco De Gregori durante un’intervista su Rai Radio2. In passato, ascoltando un brano di De Gregori, provò una forte rabbia e gettò un suo disco fuori dalla finestra, incapace di capire come il cantautore romano potesse esprimersi in modo così originale. Oggi, a 81 anni, Vecchioni sorride e si definisce un fan di De Gregori, riconoscendone il valore nella musica italiana.

Durante l’intervista con Andrea Delogu, Vecchioni ha riflettuto sui suoi rapporti con altri musicisti, condividendo aneddoti sulla sua invidia giovanile. Ha confessato: “Era tanto tempo fa, in momenti di ebbrezza, che non rifarei mai”. Ha attribuito a De Gregori il merito di aver inventato un nuovo linguaggio musicale, esclamando: “Perché non ci sono arrivato?”. Ora lo considera un “punto fermo” della canzone italiana.

Vecchioni ha anche menzionato le sue amicizie con Francesco Guccini e l’indimenticabile Lucio Dalla, condividendo un consiglio che Dalla gli dava spesso: “Roberto, scrivi delle cose bellissime, solo che non si capisce un ca..!” Questo scambio evidenzia la stima e il legame tra artisti, anche quando ci sono differenze stilistiche.

In sintesi, Vecchioni ha affrontato i temi dell’invidia e della crescita artistica, condividendo come l’amore per la musica e il rispetto per i colleghi possano evolversi nel tempo, trasformando rivalità giovanili in ammirazione matura.