Partite rinviate per la morte di Papa Francesco e la protesta del ‘twitter calcio’

La notizia della morte di Papa Francesco ha portato al rinvio delle partite della Serie A, scatenando una forte reazione da parte del mondo del calcio su X. Il decesso del Pontefice è avvenuto alle 7.35 del 21 aprile, e l’annuncio è stato fatto poco prima delle 10.30, quando la Lega di Serie A ha comunicato ufficialmente il rinvio delle partite previste per la 23esima giornata, inclusi i match Torino-Udinese, Cagliari-Fiorentina, Genoa-Lazio e Parma-Juventus.

Subito dopo l’annuncio, si è scatenata una protesta online. Molti utenti hanno criticato la decisione della Lega, ritenendola immotivata e poco opportuna, etichettandola come “Medioevo” e sottolineando che l’Italia è un paese laico. Diverse persone hanno evidenziato che la decisione è stata presa a ridosso delle partite, causandone il disagio per chi aveva già acquistato biglietti e organizzato viaggi.

Inoltre, la FIGC ha confermato la sospensione di tutte le competizioni di calcio per la giornata odierna, dai professionisti ai dilettanti. Questo ha generato ulteriori reazioni su X, dove alcuni utenti hanno chiesto risarcimenti per coloro che avevano speso tempo e denaro per seguire le proprie squadre. Altri hanno espresso il desiderio di una coerenza maggiore, suggerendo che non si dovrebbero svolgere partite durante le festività cristiane in futuro. La situazione ha sollevato un acceso dibattito tra i sostenitori del calcio e i rappresentanti delle istituzioni sportive.