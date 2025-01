Partite, orari e dove vederle in tv

La Supercoppa italiana si svolgerà in Arabia Saudita, confermando il format a quattro squadre che ha preso avvio lo scorso anno. Le squadre partecipanti per questa edizione sono l’Inter, campione d’Italia, la Juventus, vincitrice della Coppa Italia, il Milan, secondo in classifica nella Serie A 2023/24, e l’Atalanta, finalista della Coppa Italia. Il torneo avrà inizio giovedì 2 gennaio con la prima semifinale che vedrà affrontarsi l’Inter e l’Atalanta.

Il programma delle semifinali prevede due incontri: il primo, Inter-Atalanta, si svolgerà il 2 gennaio alle ore 20, mentre il secondo, Juventus-Milan, è fissato per venerdì 3 gennaio, sempre alle ore 20. La finale si giocherà lunedì 6 gennaio, e si preannuncia come un evento di grande interesse.

Per quanto riguarda la copertura televisiva, la Supercoppa italiana sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su Canale 5. Gli appassionati potranno seguire le partite anche in streaming tramite Mediaset Infinity. Con questo evento, gli appassionati di calcio possono aspettarsi grandi sfide, dato il valore delle squadre coinvolte e l’importanza del trofeo in palio.