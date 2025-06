Partita Salernitana-Sampdoria: Risultati e Aggiornamenti Live

La partita si gioca allo stadio Arechi di Salerno, con una capienza di 37.894 spettatori. I giocatori delle due squadre, Salernitana e Sampdoria, stanno effettuando il riscaldamento. Il primo tempo inizia alle 20:36, con i primi falli registrati subito dopo l’inizio, tra cui un fallo di Alessandro Pio Riccio della Sampdoria. La partita vede un momento di suspensione per infortunio a Ronaldo Vieira della Sampdoria, ma riprende poco dopo.

Salernitana effettua un buon numero di tiri, ma senza concretizzare, mentre la Sampdoria riesce a sbloccare il risultato al 38esimo minuto con un gol di Massimo Coda, che realizza un tiro di destro da centro area direttamente da un calcio da fermo. Il primo tempo termina con il punteggio di Salernitana 0, Sampdoria 1.

Nel secondo tempo, la Sampdoria raddoppia al 49esimo minuto con un gol di Giuseppe Sibilli, che approfitta di un calcio d’angolo. La partita continua con alcuni falli e sostituzioni da parte della Salernitana, ma non riesco a concretizzare le opportunità. La partita si interrompe per disordini sugli spalti, con il punteggio che al momento della sospensione è di Salernitana 0, Sampdoria 2 durante il secondo tempo. La situazione rimane in evoluzione.

