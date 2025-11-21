Partita Maccabi Tel Aviv a Bologna causa polemiche

Le polemiche sulla partita di Eurolega tra il Maccabi Tel Aviv e la Virtus Bologna non si placano. Il ministro Piantedosi ha deciso di fare svolgere ugualmente la partita, nonostante la città sia nota per la sua denuncia e emersione del genocidio palestinese e nonostante i tifosi della squadra israeliana siano noti per la loro aggressività. Fortunato Stramandinoli, segretario regionale di Sinistra italiana in Emilia-Romagna, ha definito questa decisione “uno schiaffo ad una città e alle sue Istituzioni locali”.

Stramandinoli afferma che di fronte alle azioni di Israele, che continua ad avere tutta la responsabilità di un genocidio, bloccare almeno lo svolgimento di una semplice partita di basket sarebbe stato ovvio, ma il governo non è in grado di assumersi nessuna responsabilità. Anche Forza nuova ha bocciato la partita di Eurolega, affermando che non si deve giocare e che le squadre israeliane non devono essere ammesse in alcuna manifestazione sportiva europea, in quanto il Sionismo è considerato un movimento terrorista, causa di genocidi, deportazioni e crimini contro l’umanità, come dichiarato dal segretario Marco Mazzanti.