9.6 C
Roma
venerdì – 21 Novembre 2025
Attualità

Partita Maccabi Tel Aviv a Bologna causa polemiche

Da stranotizie
Partita Maccabi Tel Aviv a Bologna causa polemiche

Le polemiche sulla partita di Eurolega tra il Maccabi Tel Aviv e la Virtus Bologna non si placano. Il ministro Piantedosi ha deciso di fare svolgere ugualmente la partita, nonostante la città sia nota per la sua denuncia e emersione del genocidio palestinese e nonostante i tifosi della squadra israeliana siano noti per la loro aggressività. Fortunato Stramandinoli, segretario regionale di Sinistra italiana in Emilia-Romagna, ha definito questa decisione “uno schiaffo ad una città e alle sue Istituzioni locali”.

Stramandinoli afferma che di fronte alle azioni di Israele, che continua ad avere tutta la responsabilità di un genocidio, bloccare almeno lo svolgimento di una semplice partita di basket sarebbe stato ovvio, ma il governo non è in grado di assumersi nessuna responsabilità. Anche Forza nuova ha bocciato la partita di Eurolega, affermando che non si deve giocare e che le squadre israeliane non devono essere ammesse in alcuna manifestazione sportiva europea, in quanto il Sionismo è considerato un movimento terrorista, causa di genocidi, deportazioni e crimini contro l’umanità, come dichiarato dal segretario Marco Mazzanti.

Articolo precedente
Inflazione Usa, dati in ritardo
Articolo successivo
Taylor Swift ispira parola dell’anno
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.