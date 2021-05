Il clima sereno che dovrebbe esserci prima di un evento benefico come la Partita del Cuore è stato spezzato da quello che è accaduto ieri sera alla cena delle due nazionali. Aurora Leone e Ciro Priello hanno rivolto pesanti accuse ad uno degli organizzatori della manifestazione. Secondo quanto hanno rivelato i due comici, l’uomo avrebbe chiesto ad Aurora di lasciare la tavolata con una motivazione che definirei ‘medievale’: “Ti devi alzare perché le donne non possono stare al tavolo delle squadre“.

Le accuse di Aurora rivolte all’organizzatore della Partita del Cuore.

“Vi spiego cosa è successo stasera alla cena prima della Partita del Cuore. Io e Ciro ci siamo seduti con la nazionale cantanti e una volta seduti, l’organizzatore è venuto vicino a noi dicendo che io non potevo stare seduta lì. Noi abbiamo pensato ce lo stesse dicendo perché eravamo della squadra avversaria della nazionale cantanti. Quando facciamo per alzarci l’organizzatore dice a Ciro che può restare e che solo io dovevo andarmene dal tavolo dei giocatori. Ho chiesto spiegazioni e lui mi ha detto ‘sei una donna, non puoi stare seduta qui, queste sono le nostre regole’. Gli ho risposto che non ero l’accompagnatrice di Ciro e che ero stata convocata così come lui. Il signore mi ha detto ‘non farmi spiegare perché non puoi stare seduta qui, tu non puoi e basta, alzati’.

Quindi io e Ciro ci siamo seduti ad un altro tavolo e dopo ci ha chiamato in disparte il direttore generale della Nazionale Cantanti. In questo caso lui ci ha detto ‘c’è stato un problema, non potevate stare lì perché siete della squadra avversari’. Gli abbiamo spiegato che i termini non erano quelli e che mi avevano fatto alzare in quanto donna, non per altre spiegazioni. In quel momento lui mi ha detto ‘vabbè tu mica giochi, sei un’accompagnatrice’.

E quando gli ho detto che avevo ricevuto la convocazione e avevo dato anche le misure del completino, lui ha risposto: ‘Ma tu il completino te le puoi mettere pure in tribuna, che c’entra. Le donne non giocano. Queste sono le nostre regole e se non le volete rispettare dovete uscire da qua’. E siamo stati cacciati dall’albergo per questo motivo.

A quel punto chiaramente i cantanti che erano con noi tra cui Eros Ramazzotti ci hanno chiesto scusa per l’accaduto. La mia presenza lì era al pari di quella di Ciro. Adesso ufficializzo che io e Ciro non parteciperemo alla Partita del Cuore. Continuiamo a sostenere lo scopo del progetto, perché donare per la ricerca è bello”.

Aurora Leone: il suo sfogo .