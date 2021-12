La stabilizzazione del personale precario, la messa in sicurezza di Istituti Scolastici, nuovi concorsi, l’aquisizione di beni e servizi grazie alle risorse statali ai comuni sciolti per mafia. Ma anche interventi di manutenzione straordinaria sui beni comunali, oltre 150.000 euro da dedicare alla manutenzione straordinaria dei beni confiscati ai boss mafiosi e la manutenzione ordinaria straordinaria degli impianti di illuminazione. Sono soltanto alcuni dei risultati ottenuti dalla Commissione Straordinaria del Comune di Partinico (Palermo) sciolto per mafia, composta da tre donne, Maria Baratta, Concetta Caruso e Isabella Giusto. In poco meno di un anno sono stati pianificati ed in parte avviati numerosi lavori ed è stata rafforzata la struttura burocratica. Numerosi cittadini morosi hanno regolarizzato la loro posizione tributaria, sono stati rafforzati notevolmente i servizi sociali e sono stati acquistati due mezzi per il trasporto degli studenti. Sono stati approvati, tra le altre cose, entro i termini di legge, tutti i documenti finanziari, compreso il bilancio 2021/2023 e sono già stati avviati i procedimenti per gli atti propedeutici alla approvazione del bilancio 2022/2024 i cui termini scadranno il 31 marzo 2022. I parametri finanziari, tra i quali l’indice di tempestività dei pagamenti, sono rientrati nelle fasce “virtuose”.

“Avremmo voluto organizzare un incontro con i cittadini per rendere noti tutti questi risultati ma le ultime disposizioni per il contrasto al Covid 19 e la recrudescenza dei casi di contagio registrati in Città non ci hanno consentito uno scambio di auguri per il Nuovo Anno e nel contempo illustrare le principali attività svolte ed in corso – dicono le tre commissarie, Maria Baratta, Concetta Caruso e Isabella Giusto-Riteniamo, tuttavia, opportuno sintetizzare i più importanti risultati sin qui raggiunti”. Ecco una sintesi: Precipuo impegno è stato rivolto al rafforzamento della struttura burocratica dell’ente in continuità con le precedenti azioni sviluppate negli ultimi mesi del 2020 che hanno portato alla stabilizzazione del personale precario.

L’azione è proseguita con il recupero in contrattazione decentrata delle annualità relative ai fondi accessori a fare data dal 2017 chiudendo, proprio in questi giorni, con la firma del contratto collettivo decentrato integrativo, fino al 31 dicembre 2021.Prossimo immediato obiettivo già in programmazione, il Piano assunzionale 2022/2024 che vedrà impegnata la Commissione nella riqualificazione del personale interno attraverso lo strumento delle progressioni verticali, e di risorse nuove apicali esterne mediante procedure concorsuali. Grazie alle risorse trasferite dallo Stato ai comuni sciolti per infiltrazioni mafiose, è stato poi possibile programmare una serie di interventi sia come spese di investimento che come spese correnti per acquisizioni di beni e servizi, risorse che solo parzialmente potranno risolvere le gravi e ataviche problematiche riscontrate all’atto dello scioglimento.

‘Massima attenzione agli immobili comunali’

Massima attenzione è stata dedicata agli immobili comunali. Con delibera della Commissione Straordinaria del 16 dicembre è stato approvato in linea amministrativa l’Accordo quadro ai sensi dell’articolo 54 decreto legislativo 50/2016 per interventi di manutenzione straordinaria sugli immobili di competenza comunale per un importo complessivo di 249.831,80 euro, intervento inserito nel Programma triennale dei lavori pubblici 2021 2023. Fanno ancora sapere le tre commissarie straordinarie del Comune di Partinico. Il progetto concerne interventi di manutenzione straordinaria sugli immobili di competenza comunale quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, uffici, scuole, ville parchi e giardini ecc. Con determina del Responsabile del Settore del 26 dicembre 2021 è stata altresì impegnata la somma di € 200.000,00 per la realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria dell’ex Arena Lo Baido da realizzarsi con il sistema dell’appalto pubblico prevista dal decreto legislativo 50 /2016. A seguito delle ultime variazioni apportate al bilancio comunale con delibera della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale del 15 dicembre 2021 sono stati anche inseriti i lavori di rifacimento dell’impianto di illuminazione dello stadio comunale Giuseppe La Franca per un importo di € 700.000,00, a valere sull’annualità 2021/2022.

Un apposito impegno di spesa è stato poi dedicato agli immobili confiscati alla criminalità organizzata con apposito ulteriore Accordo quadro che prevede un ulteriore impegno di spesa per € 150.000,00 da dedicare alla manutenzione straordinaria dei beni confiscati per i quali l’azione di recupero è proseguita, fra l’altro, con gli interventi effettuati presso la struttura già destinata a canile comunale e la definizione della procedura di gara a valere sul Pon Legalità 2014/2020 per € 900.000,00 già finanziati per la ristrutturazione ed adeguamento di Immobili confiscati destinati al reinserimento degli stessi nel circuito socio-economico per favorire l’inclusione sociale ed il contrasto della dispersione scolastica.

E’ continuata anche l’attività finalizzata a realizzare la rete LAN aziendale, a dotare tutte le sedi comunali di un nuovo centralino aziendale centralizzato in sostituzione della precedente rete telefonica ormai obsoleta nonché a realizzare il collegamento dati e fonia in tutte le scuole di competenza comunale.Anche la questione Cimitero è stata affrontata per risolvere la perdurante carenza di interventi e la persistente carenza di posti mediante interventi di manutenzione straordinaria da realizzarsi mediante Accordo quadro ai sensi dell’articolo 54 del decreto legislativo 50/2016, per un importo di € 95.000. Inoltre, con delibera della Commissione Straordinaria del 16 dicembre è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico economica per la realizzazione di nuovi loculi nel cimitero impegnando una somma pari a € 350.000,00 per la realizzazione complessiva di 320 posti a seguito della approvazione di una variazione al bilancio finanziario di previsione 2021/ 2023 così implementando il precedente stanziamento di questa Commissione per la realizzazione di nuovi loculi, originariamente previsti con il Progetto primo stralcio, nel numero di 160.

Un cambio di passo radicale è poi previsto sul fronte della Pubblica illuminazione a seguito della concessione del servizio di pubblica illuminazione e segnalazione semaforica della manutenzione e gestione degli impianti e della progettazione di esecuzione degli interventi di miglioramento di efficientamento energetico alla ditta Ottima, il cui servizio inizierà a decorrere dal 1 gennaio 2022 con la consegna degli impianti per i prossimi venti anni. Nelle more, con determina dirigenziale del 18 dicembre 2021 è stato autorizzato il subappalto all’attività di manutenzione ordinaria straordinaria degli impianti di illuminazione. Anche le strade comunali hanno formato oggetto di apposita delibera della Commissione Straordinaria del 16 dicembre 2021 con la quale è stato approvato in linea amministrativa l’Accordo quadro per i lavori di manutenzione straordinaria delle strade comunali per l’anno 2021 per un importo complessivo di € 478.400,00, opera inserita nel programma triennale dei lavori pubblici 2021 //2023. Una attenzione particolare è stata rivolta agli Istituti Scolastici comprensivi.

Tutte le scuole beneficeranno di parte delle somme stanziate per la manutenzione straordinaria dei beni comunali. Una notevole e capillare attività è stata svolta per il rafforzamento dei Servizi sociali sia del territorio che del Distretto socio sanitario di cui Partinico è Comune capofila. E’ stato concluso l’acquisto di due mezzi per trasporto scolastico e l’acquisto di libri per € 9.204,87 grazie al finanziamento del decreto del Ministro della Cultura del 24 maggio 2021 per il sostegno del libro della Filiera dell’editoria. Con provvedimento determinativo del 13 dicembre 2021 si è anche provveduto alla fornitura di attrezzature ludiche finanziate dal decreto Sostegni bis per un importo di € 85.500,30 destinati alle attività dei minori , al contrasto alla povertà educativa e al potenziamento dei centri estivi dei servizi socio educativi territoriali 2021 e dei centri con funzione educativa e ricreativa. Intensa è stata l’ Attività del Distretto socio sanitario 41. Nell’ambito delle azioni previste dal Progetto PAL 2019, interamente finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali tutti i comuni del Distretto hanno utilizzato tali risorse per “Interventi a sostegno della genitorialità e mediazione familiare” e per il “Potenziamento dei sistemi informativi mediante acquisto di attrezzature informatiche”, nonché per l’attivazione dei PUC, Progetti Utili per la Collettività che consentono di inserire i percettori del reddito di cittadinanza in attività di utilità sociale, permettendo di supplire alle note e diffuse carenze di personale degli enti locali, in tali mansioni e di migliorare la qualità dei servizi del territorio.

‘Una intensa attività di risanamento economico-finanziaria’

Dal punto di vista economico finanziario, una intensa attività di risanamento è stata posta in essere per tutto l’anno 2021 approvando entro i termini di legge tutti i documenti finanziari compreso il bilancio 2021/2023 e successivamente sono già stati avviati i procedimenti per gli atti propedeutici alla approvazione del bilancio 2022/2024 i cui termini scadranno il 31 marzo 2022. Inoltre i parametri finanziari, tra i quali l’indice di tempestività dei pagamenti, sono rientrati nelle fasce “virtuose”.

Il lavoro di recupero delle fasce di evasione e di elusione del periodo ante 2016 effettuato insieme all’Organo Straordinario di Liquidazione ha prodotto un rilevante effetto anche sugli anni successivi innalzando la media di riscossione dell’IMU da percentuali attestantesi intorno al 70 % sino al 92% nel 2017, primo anno di ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato. Medesimi risultati si riscontrano relativamente alle riscossione TARI, nota dolente dei tributi locali, che ha visto innalzare le percentuali dal 35% circa al 52 % nei ruoli 2017. Occorre precisare che, oltre alle riscossioni a seguito di notifiche delle annualità precedenti per recupero evasione, un notevole flusso di riscossioni si è verificato in modo spontaneo anche per le annualità dal 2017 al 2020, seppur non ancora notificati, in seguito alla attività di richiesta di rilascio di autorizzazioni (da bonus 110% per le concessioni edilizie a tutte le varie autorizzazioni e licenze di competenza dell’Ente) la cui regolarità contributiva risultava prodromica ai rilasci, attività che ha spinto verso la regolarizzazione di numerosi contribuenti morosi.

Le commissarie straordinarie concludono affermando che “Si è consapevoli che le problematiche della Città sono tante e numerose e che l’attività intrapresa finalizzata all’esclusivo miglioramento del territorio comunale, va continuamente affinata e implementata.Tuttavia quanto posto in essere è frutto di un importante ed efficace lavoro di squadra esercitato con rigore e alto senso di responsabilità dai funzionari e dipendenti comunali e dai dirigenti sovraordinati, ai quali va il nostro più vivo apprezzamento e ringraziamento”.