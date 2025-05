“Partiamo da un presupposto: la serie è aperta! I playoff NBA accendono il gossip: quali star si incontreranno al di fuori del campo?”

I playoff NBA sono in corso e New York sta puntando a una vittoria contro gli Indiana Pacers. Due tifosi speciali si stanno facendo notare per il loro supporto ai Knicks: Timothée Chalamet, grande appassionato di sport e della squadra newyorkese, e Kylie Jenner, che ha sviluppato una forte affinità non solo per l’attore ma anche per la squadra.

Kylie, armata di fotocamera, documenta il momento a bordo campo, segue la partita e scambia un bacio affettuoso con Chalamet. I due indossano abiti che riflettono i colori della squadra, arancione e blu. Timothée ha scelto una giacca varsity di Chrome Hearts su una camicia a quadretti nei toni dei Knicks, abbinata a una canotta nera e pantaloni larghi adornati con toppe. Kylie ha optato per una giacca in pelle arancione, una t-shirt bianca cropped, pantaloni in pelle nera e décolleté bianche.

La serata si è conclusa con una vittoria per i Knicks al Madison Square Garden.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: instagram.com