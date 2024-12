Parti trigemellari e oltre

I parti trigemellari e le gravidanze multipli sono fenomeni complessi, aumentati negli ultimi decenni grazie alle tecniche di procreazione assistita come la fecondazione in vitro (IVF). Negli anni ’80 e ’90, le tecniche di IVF portarono a un notevole incremento delle nascite plurime, con un aumento esponenziale dello stato di gravidanza multipla, in particolare triplette. Tuttavia, questa tendenza sollevò preoccupazioni mediche, poiché le gravidanze multiple comportano rischi significativi per le madri e i neonati, tra cui preeclampsia e complicazioni neonatali. Nel 1997, si evidenziò che trasferire tre embrioni comportava un rischio del 7,5% di gravidanze trigemellari.

Negli anni 2000, le preoccupazioni mediche portarono a un cambiamento nelle pratiche di IVF. La American Society for Reproductive Medicine (ASRM) adottò linee guida per limitare il numero di embrioni trasferiti, riducendo il numero di gravidanze multiple. Con il passare degli anni, i tassi di successo della IVF sono migliorati, grazie all’adozione di tecniche avanzate come il trasferimento di embrioni congelati e migliori protocolli di stimolazione ovarica. Nel 2021, il tasso di successo della IVF raggiunse il 36%, e oltre l’80% dei trasferimenti avvenne con un solo embrione.

Le regolamentazioni hanno avuto un ruolo cruciale nel ridurre le nascite multiple. Nei paesi come il Regno Unito, sono stati imposti limiti legali sul numero di embrioni trasferiti, portando a una significativa diminuzione delle nascite multiple. Tuttavia, le pressioni economiche rimangono un problema, specialmente negli Stati Uniti, dove la mancanza di copertura assicurativa per i trattamenti di fertilità spinge molte coppie a optare per trasferimenti multipli.

Il calo delle nascite plurime ha portato a benefici sia per la salute pubblica che per i sistemi sanitari, riducendo i costi associati a trattamenti per complicazioni ostetriche. Tuttavia, permangono disuguaglianze nell’accesso ai trattamenti di fertilità, con le donne bianche spesso avvantaggiate rispetto a minoranze etniche e comunità meno abbienti. Affrontare queste disparità è cruciale per garantire che tutti possano beneficiare dei progressi della medicina riproduttiva. Sebbene i cambiamenti siano stati significativi, le sfide rimangono, richiedendo un impegno continuo per migliorare l’accesso e l’equità nei trattamenti di fertilità.