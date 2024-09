Parthenope: La Favola di Paolo Sorrentino

Il film italiano candidato agli Oscar 2024 è “Vermiglio” di Maura Delpero, che ha già ottenuto il Leone d’Argento alla Mostra del Cinema di Venezia. Questo film è stato scelto dall’Anica (Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive Digitali) come rappresentante dell’Italia per la categoria “Miglior film internazionale”, battendo 18 altre produzioni, tra cui il favorito “Parthenope” di Paolo Sorrentino, già premiato con un Oscar nel 2014 per “La Grande Bellezza”.

“Vermiglio” è descritto come un’opera capace di narrare l’Italia rurale del passato, rendendo temi e sentimenti universali e attuali. La trama si ambienta nell’ultimo anno della Seconda Guerra Mondiale, nel 1944. La storia segue un giovane soldato siciliano, Pietro, che trasporta il suo compagno ferito, Attilio, fino a casa sua in montagna. Pietro, un nuovo arrivato nel villaggio, attira l’attenzione e le chiacchiere degli abitanti, ma si mantiene riservato. La sua vita cambia quando inizia una relazione con Lucia, la figlia del severo maestro del paese.

Il cast di “Vermiglio” include Martina Scrinzi nel ruolo di Lucia e Giuseppe Domenico in quello di Pietro, insieme ad attori come Tommaso Ragno e Roberta Rovelli. Dopo la vittoria a Venezia, “Vermiglio” si prepara a concorrere per la shortlist dei 15 film internazionali scelti dall’Academy. Questa lista sarà annunciata il 17 dicembre 2024, mentre le nomination finali saranno rivelate il 17 gennaio 2025. La cerimonia di premiazione degli Oscar si terrà il 2 marzo 2025 a Los Angeles.

Nel contesto della Mostra del Cinema di Venezia, anche Pedro Almodóvar ha ricevuto il Leone d’Oro per “La stanza accanto”, evidenziando un’edizione ricca di talenti e opere significative. “Vermiglio” non solo rappresenta un’importante opportunità per il cinema italiano, ma evidenzia anche la capacità del film di affrontare tematiche storiche e sociali con una narrazione coinvolgente e attuale. La selezione di Delpero sottolinea l’attenzione crescente per le storie che esplorano le radici e le tradizioni culturali italiane, proiettando tali elementi in una dimensione universale.