Partenza Promettente, Ma L’Onestà Non Basta: Rischio di Disastri

Nella puntata di Dimartedì trasmessa il 26 novembre, Flavio Insinna, conduttore del quiz Famiglie d’Italia su La7, ha commentato il Movimento 5 Stelle (M5S), in particolare il conflitto tra Beppe Grillo e Giuseppe Conte. Insinna ha sottolineato l’importanza dell’onestà, dicendo: “Siamo esseri umani, l’onestà è una parola bellissima, un valore bellissimo”. Ha fatto riferimento al claim iniziale del M5S, che esalta l’onestà politica. Raccontando un incontro con una senatrice del M5S, ha evidenziato come l’arrivo a Roma possa trasformare le persone, dicendo: “Arrivi a Roma, la macchina blu, ti chiamano onorevole, senatore, si perdono dei concetti”. Ha suggellato il suo discorso affermando che non basta essere onesti, poiché le circostanze possono portare a “disastri”, anche se ci si presenta come onesti agli elettori.

Insinna ha anche menzionato un episodio del suo programma, richiamando l’attenzione su un commento del senatore Pier Ferdinando Casini, che ha fatto una battuta sui ritardi di Enrico Mentana nel suo programma Otto e Mezzo. Casini ha detto: “Almeno non ti darà la linea in ritardo”, alludendo alla disputa tra Lilli Gruber e Mentana riguardo ai tempi di trasmissione.

Inoltre, durante il suo intervento, Insinna ha chiarito le proprie inclinazioni politiche, dichiarando: “Non sono del Pd, sono un simpatico anarchico che aspetta il ritorno di un Enrico Berlinguer, di quando sarà”. Questa affermazione riflette la sua posizione scettica verso i partiti tradizionali e l’auspicio per un ritorno ai valori sociali e politici di figure come Berlinguer, leader storico del Partito Comunista Italiano.

Insinna ha quindi messo in luce la complessità della politica attuale, sottolineando come le buone intenzioni possano spesso essere ostacolate dalla realtà del potere e delle istituzioni, evidenziando le sfide che i rappresentanti politici devono affrontare. Le sue parole offrono una riflessione sulla fragilità dei principi etici nella politica contemporanea e sull’importanza di mantenere saldi i propri valori, anche di fronte a pressioni esterne e trasformazioni.