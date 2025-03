Partenone, pita e Pireo: cosa vedere ad Atene in 3 giorni

Tre giorni per scoprire Atene, tra monumenti e cultura. Atene è la capitale greca, un simbolo della cultura e della politica, ma anche custode della storia europea. Il viaggio inizia con l’arrivo a Atene, dove si opta per un transfer dall’aeroporto all’hotel Athen Mirabello vicino a piazza Omonoia. Nonostante i consigli di evitare Omonoia, la scelta si rivela vincente grazie alla bellezza della camera e alla comodità di movimento verso il centro città.

Il primo giorno si visita il Museo dell’Acropoli, un’esperienza da non perdere, seguito da una cena presso un locale tradizionale. Il secondo giorno è dedicato all’Acropoli, con una visita delle attrazioni incluse in un biglietto cumulativo. Si esplorano anche l’Agorà romana e l’Agorà antica, terminando la giornata con un pranzo al ristorante To Ciclaminos a Monastiraki, con piatti tipici greci a prezzi contenuti.

Il terzo giorno si assiste al cambio della guardia davanti al Palazzo del Parlamento, e nel pomeriggio si visita il Museo Nazionale Archeologico. Un pranzo rilassato al ristorante Atitamos precede una sessione di shopping. Per il transfer di ritorno all’aeroporto, si opta per la metropolitana, una soluzione economica e pratica.

In conclusione, la visita ad Atene è stata appagante e sorprendente, con l’intenzione di tornare in futuro e approfondire la scoperta di questa affascinante città e dei suoi dintorni.