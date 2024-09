Parte per il college e lo lascia a casa, la reazione strappa il cuore

Un video condiviso sui social network mostra la reazione di un cane lasciato a casa dall’umano in partenza per il college: le immagini hanno commosso milioni di persone.

L’affetto e l’amicizia non conoscono ostacoli né diversità. È questo un concetto difficile per molti esseri umani, ma estremamente semplice per gli animali, che si affezionano alla loro famiglia umana come si affezionerebbero ai loro simili. Quando un componente della famiglia si allontana da casa, questi animali proveranno quindi una grandissima tristezza e nostalgia. A dimostrarlo ancora una volta è la reazione di un cane alla vista del suo umano in procinto di lasciare la casa per raggiungere il college universitario.

La tristezza del cane lasciato a casa dall’umano in partenza per il college: le immagini commuovono il web

L’espressione triste del cane è testimoniata da un video condiviso dal ragazzo, Connor Westbrock,

sul proprio profilo TikTok (all’account social @connor. westbrock). Le immagini hanno emozionato gli utenti del web, ottenendo in poche ore milioni di visualizzazioni.

Il filmato mostra il momento in cui il ragazzo ha terminato di caricare l’auto con le valige per il college. Il giovane è pronto a trasferirsi nel dormitorio dell’Università che frequenterà. Nella didascalia al video si legge: «Ho preparato tutto per il college, ma sento che sto dimenticando qualcosa». Dopo aver mostrato il cofano della vettura, la videocamera inquadra il cane. Lulu, questo il nome del quattro zampe, è seduto davanti alla porta di casa con un’espressione affranta sul muso.

Lulu sembra aver capito che il suo umano sta per partire, considerando lo sguardo pieno di tristezza che rivolge al suo umano. «Mi mancherai tanto Lulu», commenta il ragazzo guardando con tristezza il cane con cui è cresciuto.

I cani sono in grado di comprendere lo stato d’animo e i sentimenti provati dagli esseri umani. Recenti studi hanno dimostrato come i cani non siano solo in grado di capire quando i loro proprietari stanno piangendo o sono tristi, ma sono anche in grado di rispondere a queste situazioni cercando di fornire conforto.

Nel corso degli anni gli studiosi hanno messo alla prova le capacità cognitive ed empatiche di cani e gatti, al fine di comprendere in che modo le due specie rispondessero alla comunicazione umana non verbale come ad esempio le lacrime.

@connor.westbrockgonna miss my lulu♬ Pink Skies – Zach Bryan

Gli studi scientifici hanno dimostrato come gli animali domestici possano aiutare a migliorare la salute fisica e il benessere psichico ed emotivo delle persone che vivono con loro. Adottare un cane o un gatto può rivelarsi una strategia vincente per combattere stress e ansia e per migliorare la salute fisica, psichica ed emotiva. Chi vive con un cane o un gatto sa benissimo come i quattro zampe, in virtù della loro intelligenza e della loro empatia, sanno rivelarsi degli ottimi insegnanti di vita. Capaci di provare sentimenti proprio come gli esseri umani, ma privi della cattiveria insita in questa specie, gli animali rimangono profondamente influenzati da ansia e agitazione.

La reazione del cane Lulu ha dimostrato ancora una volta come i sentimenti degli umani si riversino sui quattro zampe domestici. Le emozioni che i cani provano quando sono vicini ai loro umani si manifestano in modo eloquente, proprio come ha dimostrato Lulu alla vista del suo umano in partenza per il college. (di Elisabetta Guglielmi)