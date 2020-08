Il vaccino non c’è ancora, ma gli impianti sono già in moto. Il Serum Institute di Pune, in India, è la fabbrica di vaccini più grande del mondo, capace di produrre un miliardo e mezzo di fiale all’anno, un quarto del mondo intero. Oggi ha puntato sul candidato di Oxford. La potenziale soluzione contro la pandemia è ancora in sperimentazione: serviranno tre o quattro mesi per la fase tre. Ma il mondo non può attendere. E il Serum Institute ha avviato le macchine per arrivare a produrre 500 dosi al minuto. Al momento le fiale vengono usate per le sperimentazioni in India, uno dei paesi più colpiti dal coronavirus.Se il vaccino di Oxford dovesse rivelarsi efficace, l’India vuole partire in pole position e uscire dal tunnel prima del gigante rivale, la Cina. Il fondatore dell’azienda privata che potrebbe rivelarsi la più cruciale del mondo, Adar Poonawalla, ha stretto con il governo indiano un accordo che gli garantisce almeno metà della produzione. Il resto potrà essere venduto, ma solo a paesi in via di sviluppo.

“Pochi al mondo possono produrre vaccini al nostro prezzo, alla nostra scala e alla nostra velocità” ha dichiarato Poonawalla al New York Times. A novembre, per la fine della sperimentazione, l’India potrebbe avere già 300 milioni di dosi pronte per essere inoculate. L’accordo con AstraZeneca (l’industria britannica che è partner dell’università di Oxford per la produzione del vaccino) ha dato al Serum Institute la licenza per arrivare a un miliardo di dosi, da distribuire al prezzo di costo. Senza guadagni, cioè, almeno finché perdurerà lo stato di pandemia, e con un investimento iniziale di 450 milioni di dollari.



La produzione a rotta di collo del candidato di Oxford porterà a una riduzione degli altri vaccini fabbricati a Pune, dalla polio alla tubercolosi. Ma Poonawalla ha iniziato a costruire una fabbrica ad hoc per le pandemie. “Dopo questa – ha spiegato a Forbes India – ne arriveranno probabilmente altre”. E se a novembre il candidato britannico (che viene prodotto in Italia anche dalla Irbm di Pomezia) dovesse fallire, Poonawalla è già pronto a sfilare dal suo portafoglio l’accordo con altre quattro aziende che stanno studiando soluzioni di vaccino diverse.



Puni, per una via o per l’altra, potrebbe diventare il centro del mondo. Ma per Poonawalla la puntata, dal punto di vista economico, rischia di rivelarsi davvero troppo alta. A corto di liquidità, secondo il quotidiano americano potrebbe decidere di cercare altri fondi in borsa o tramite la Fondazione di Bill e Melinda Gates. Adar Poonawalla, 39 anni, educazione in Gran Bretagna, uno dei quattro scapoli d’oro nel mondo secondo Forbes nel 2013, resta nonostante gli azzardi uno degli uomini più ricchi in India. L’azienda fu fondata nel 1966 dal padre Cyrus, allevatore di cavalli da corsa che si mise a produrre vaccini partendo dal plasma dei suoi campioni in pensione.