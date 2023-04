Parrucche di Alessandra Celentano ad Amici: il vero motivo per cui le indossa

Da quando è iniziato il serale di Amici, Alessandra Celentano ha sempre sfoggiato delle bellissime parrucche. In molti si sono chiesti come mai la maestra di danza abbia deciso di indossarle e qualcuno ha ipotizzato che Alessandra abbia fatto qualche disastro con i suoi capelli naturali (così come successe anni fa a Tina Cipollari). In realtà la Celentano a Tv Sorrisi e Canzoni ha spiegato che usa la parrucca perché ama sperimentare sempre nuovi look.

La maestra con questa parrucca pronta per duettare con Annalisa #Amici22 pic.twitter.com/InhpMcV6Oz — Erika (@BiasiErika) April 8, 2023

Alessandra Celentano: “Ecco perché indosso le parrucche”.

“Come mai porto la parrucca? A me le parrucche sono sempre piaciute, ma la spiegazione è pratica: per questa edizione di “Amici” mi sarei dovuta tagliare i capelli, sono anni che li sto facendo crescere perché siano bianchi naturali. Avrei dovuto dedicare del tempo a questa “operazione” Deve sapere che io non ho pazienza e non amo stare ore dal parrucchiere. Quindi ho pensato di optare per un posticcio, che fosse sempre lo stesso però. Mi sono piaciuta, ci ho preso gusto e ora ci sto giocando perché mi diverto. Se mi vedrete con colori folli? Davvero, non lo so ancora, dipende da quello che troverò. La preparazione richiede poco tempo, 10-15 minuti in totale. Niente attese infinite, non riesco a stare ferma a lungo a farmi truccare O pettinare, mi annoio. Io sono per le cose pratiche. Se i miei capelli sotto protestano? Sono abituata dal lavoro di ballerina: a teatro ho sempre tenuto uno chignon.

Quindi ora è una passeggia-ta: divido i capelli in due, li fermo con mollette e via, si aggiunge la parrucca fermandola con delle clip. Negli Anni 70 mia mamma e mia zia Claudia (Mori, moglie di Adriano Celentano) mettevano la parrucca invece che farsi fare una piega complicata dal parrucchiere! Mia zia ovviamente ne aveva di tutti i tipi mentre mia mamma le sceglieva del suo colore di capelli, più corte o lunghe, e le usava quando voleva cambiare look”.

