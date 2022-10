Parrucca di Elenoire Ferruzzi: la gieffina la alza in diretta

Elenoire Ferruzzi ci tiene molto al suo aspetto e oltre ai ritocchi estetici è entrata nella casa con le sue famosissime unghie e con delle ciglia davvero ‘notevoli’. La performer indossa anche una bella parrucca platino e i telespettatori se ne sono resi conto quando la scorsa settimana la Ferruzzi se l’è sistemata mentre era in cucina. In molti si sono chiesti il motivo, qualcuno ha pensato ad un rimedio per un taglio finito male, altri hanno ipotizzato una soluzione comoda per cambiare spesso look, la realtà potrebbe essere un’altra. Elenoire infatti è stata molto male a causa del Covid, ha rischiato la vita ed è stata in terapia intensiva per mesi. Quindi è possibile che la sua folta chioma si possa essere rovinata e che quindi la gieffina abbia pensato di dare un bel taglio netto per farla ricrescere più forte.

Elenoire Ferruzzi sistema la parrucca durante il momento del trucco.

Oggi pomeriggio la vippona era in giardino con Patrizia Rossetti e mentre si truccava ha alzato la parrucca per completare il make up. Dalle immagini è chiaro che Elenoire ha i suoi veri capelli sotto la parrucca, che però non sono quelli platino che siamo abituati a vedere.

ho appena visto sotto la parrucca della ferruzzi 😳😳 #gfvip — allegria cubana ✨️ (@bedsidetable111) October 27, 2022

