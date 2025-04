Parroco si dimette: “Don Marco condivideva foto su siti gay”

Don Marco è un prete cinquantenne che ha suscitato polemiche per il suo coming out in curia e per la sua frequentazione di siti di incontri gay. Ordinato nel 2000, nel 2019 è diventato parroco di Inveruno, un comune con 8.000 abitanti nella città metropolitana di Milano. Nonostante i tentativi dei suoi superiori di convincerlo a dimettersi, Don Marco ha resistito fino a quando, lo scorso weekend, ha deciso di fuggire in gran segreto, senza avvisare i colleghi o i collaboratori più vicini.

La decisione di dimettersi sarebbe stata presa dopo una conversazione con un altro prete, secondo quanto riportato dal quotidiano Alto Milanese. Don Marco voleva evitare imbarazzi e domande scomode da parte dei parrocchiani, poiché aveva già confessato al Vescovo la sua abitudine a visitare siti di incontri con uomini. Si segnala che il sacerdote, noto con il nickname “Proviamo73”, sarebbe stato scoperto per aver inviato foto del suo volto e scambiato immagini e messaggi con uomini delle vicinanze per organizzare incontri.

Il suo abbandono è stato alimentato da un post di Zappa, dove si sottolineava la solitudine dei preti e la necessità di attenzione verso i loro bisogni emotivi e fisici. Dopo mesi di pressioni da parte della Curia, Don Marco ha così formalizzato le sue dimissioni consegnandole a monsignor Luca R. e allontanandosi dal paese. La notizia ha scosso le comunità di Inveruno e Furato, dove il sacerdote era stato accolto due anni prima.