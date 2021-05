La zanzariera della finestra al primo piano della canonica della chiesa Santa Maria del Ponte e San Giuseppe è ancora sfondata, da riparare. Padre Vincenzo Moccia si affaccia, non può scendere, sta male con l’allergia: “Mi hanno legato e costretto a fare quello che volevano ma non mi hanno fatto del male. Ero in doccia quando sono arrivati, erano in tre. Impugnavano due grossi cacciavite e per la paura non mi sono reso conto che indossavano i guanti”.

Don Moccia, parroco della chiesa di Vitinia, 30 chilometri dalla città, è l’ultimo prete vittima di una rapina in chiesa. Ma tra furti e rapine, dicono dal vicariato di Roma, nell’era Covid, i colpi sono aumentati.

E durante le chiusure imposte dal governo sono stati almeno uno a settimana nelle chiese della città. Nei giorni di riapertura, invece, i raid si aggirano intorno ai due o tre al mese. Ma sono tanti i colpi che non finiscono nei mattinali della polizia. È tornato di moda anche il metodo della calamita per rubare le offerte dalle cassette, prova della disperazione che dilaga. “In genere i ladri – raccontano dal vicariato – vengono sorpresi mentre calano una calamita legata a un filo di nylon nella feritoia della casetta per le offerte.

Non mancano certo casi in cui siano stati portati via i piccoli crocefissi alle pareti”. Le parrocchie più bersagliate sono quelle del centro. “Da anni qui non si registra nessun problema”, assicura invece don Roberto Cassano, il parroco di San Paolo della Croce, la chiesa che guarda il serpentone del Corviale.

Ruba le offerte in chiesa, il prete runner lo insegue e lo fa arrestare a Roma



Non va così in via del Corso. Il 25 febbraio di un anno fa due ladri hanno portato via un lampadario del Seicento dalla basilica dei Santi Carlo e Ambrogio della nazione lombarda: un pezzo di grande valore che illuminava il retro dell’altare.

La chiesa di Sant’Eligio in via del Fosso dell’Osa, al Villaggio Prenestino, era stata presa di mira da una banda di tre persone, un 39enne pregiudicato che insieme a due complici aveva messo a segno più volte piccoli furti in parrocchia: il 24 febbraio i tre sono stati arrestati dalla polizia locale.

L’ultimo raid è stato con sequestro. Padre Moccia ricorda tutto di giovedì notte: “Sono entrati in canonica con una scala da 8 metri, erano le 4,30, ero in doccia. Mi hanno messo a soqquadro tutta casa e in chiesa non sono andati. Hanno portato via 4.500 euro, di cui 500 erano le offerte della chiesa. Il resto erano miei risparmi e cassa di riserva per le bollette, erano suddivisi in alcuni barattoli. Sto pensando di mettere le telecamere ma non trasformerò la chiesa in una fortezza, non cederò alla strategia della paura”.

Pochi giorni fa è andata male, invece, a un ladro solitario nella chiesa di San Gioacchino, a Prati. Uno dei sacerdoti della parrocchia, padre Nguyen Van Khai, maratoneta per passione, ha inseguito l’intruso scoperto in sacrestia sabato scorso. Lo ha bloccato in strada e lo ha consegnato ai carabinieri, nonostante lui lo avesse spintonato. “Mi auguro che quell’uomo finito agli arresti – dice adesso il sacerdote – abbia trovato la giusta strada. Ho fatto quel che dovevo”.

I tre arrivati nella canonica di don Moccia sono stati violenti nei modi. Gli hanno detto, in italiano: “Stai zitto, fai quello che ti diciamo, dacci tutti i soldi che hai o ti facciamo molto male”. Padre Moccia ha notato i visi coperti dalle sciarpe: “Spero tanto che non si tratti di persone del quartiere”.