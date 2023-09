Parpiglia vuota il sacco: “Belen, Pio e Amedeo mi hanno voltato le spalle”

Gabriele Parpiglia ieri è stato tra gli ospiti di Turchesando, programma condotto da Turchese Baracchi, in onda su Radio Cusano Campus e su Cusano Italia Tv. Fra i tanti argomenti affrontati anche quello delle amicizie nel mondo dello spettacolo.

“Un posto in paradiso mi spetta perché in televisione ho aiutato tantissime persone. Poi va beh, l’elenco di chi ti ha voltato le spalle è infinito, da Belen a Pio & Amedeo. Finiamo domani se te li dico tutti. Poi però io gli faccio il c*lo in tribunale, non è che mi fermo eh. Sono una persona molto attenta alle spese, ma su tre cose non risparmio mai: avvocato, medicine, viaggi”. […] “Belen non la sento da quando le ho fatto una cortesia e poi questa cortesia mi si è rigirata contro. E alla fine mi sono girato io. Non me ne frega niente, è come un puzzle. Quando ti rivedi saluti, baci, tutto come prima. Ma l’amicizia è un’altra cosa. L’amicizia è proprio una parola che non deve essere affiancata al mondo dello spettacolo”.