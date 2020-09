Gabriele Parpiglia, ospite a Casa Chi, ha svelato un aneddoto che gli sarebbe stato riferito su Andrea Zelletta e sul provino che ha sostenuto per entrare al Grande Fratello Vip.

Secondo il racconto del giornalista a Zelletta gli autori gli avrebbero chiesto chi preferisse fra il Grande Fratello e la sua fidanzata Natalia Paragoni ed il tronista avrebbe risposto che preferiva il reality.

“Su Zelletta a me è arrivata una voce che non so se corrisponde al vero, ma pare che quando è stato provinato gli sia stato chiesto ‘Ma fra il Grande Fratello e la tua fidanzata chi preferisci?’ e lui ha risposto ‘il Grande Fratello’. Magari lo manderanno in onda o magari mi sbaglio io. Questa risposta ovviamente, se fosse vera, gli apre un mondo”.

Una provocazione che se vera Alfonso Signorini potrebbe cogliere al balzo per mostrare in diretta a Zelletta e farlo replicare, soprattutto perché conosciamo molto bene il caratterino di Natalia Paragoni ed è tutto fuorché tranquillo.

Come avrà preso questa indiscrezione?

Ecco il video:

FOTO | Per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy