Franceska Pepe ieri al GF Vip ha detto di aver discusso con una delle autrici del reality e di essere quasi arrivata alle mani. Ma come mai l’ex gieffina è così inviperita con la produzione del programma? A svelare il mistero c’ha pensato l’informatissimo Gabriele Parpiglia nel programma Casa Chi. A quanto ci sono dei pregressi, pare infatti che la nostra Miss Europa (per identificazione personale) sia arrabbiata da giorni con il GF. La ragazza aveva addirittura minacciato di non presentarsi in puntata.

“Praticamente è successo questo, Franceska è rimasta molto male perché la produzione o l’agente non le hanno mandato l’autista per andare in stazione. Cosa che comunque non si fa a nessuno, nemmeno con la Prati e il suo taxi, non è l’iter, soprattutto in questi tempi di crisi, non c’è un autista che ti porta in stazione. – ha continuato Gabriele Parpiglia – Io ripeto quello che ci è stato detto. L’agente ci ha detto che lei non vuole più andare al GF, non vuole nemmeno partecipare come pubblico. Tesi confermata dalle storie Instagram dove ha definito tutti “vergognosi e casa di pazzi”“.

Niente autista, ma almeno un taxi potevano chiamarlo…

Gabriele Parpiglia parla di Franceska a Casa chi.

