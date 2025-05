Parolin tra i 6 Favoriti Nonostante le Critiche

A tre giorni dall’inizio del Conclave, il cardinale Pietro Parolin, principale candidato alla successione di Papa Francesco, ha affrontato attacchi crescenti sulla sua salute e sul suo operato, in particolare riguardo all’accordo tra la Santa Sede e la Cina. Sebbene Parolin avesse inizialmente un buon numero di sostenitori, ora la sua candidatura è minacciata da critiche e candidature alternative, soprattutto dagli Stati Uniti. I detrattori sostengono che i termini segreti del patto potrebbero mettere in pericolo la Chiesa cattolica clandestina in Cina.

Nonostante il suo successo nelle riunioni preliminari, si parla anche di altri candidati, come i cardinali Tagle e Grech, che avrebbero guadagnato supporto. Secondo alcune voci, Parolin potrebbe aver perso la fiducia di Papa Francesco. La situazione è fluida: oltre a Parolin, ci sono altri nomi forti in circolazione, tra cui Tagle, Aveline, Erdo, Zuppi e Pizzaballa. Se le prime votazioni dovessero risultare inconcludenti, potrebbero emergere candidati inaspettati come Arborelius o Fernandez Artime.

Nonostante le critiche ricevute, Parolin mantiene un certo sostegno, in particolare da diplomatici e cardinali brasiliani favorevoli a una revisione del celibato sacerdotale. Attualmente, si stima che abbia tra i quaranta e i cinquanta voti. È importante notare che, su un totale di 252 cardinali, solo 135 hanno meno di 80 anni e possono votare, ma il numero effettivo di elettori è ridotto a 133 a causa di assenze per motivi di salute.