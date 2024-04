parole forti quelle rivolte al suo fidanzato

Recentemente, Francesco Chiofalo aveva divulgato una notizia che avrebbe senza dubbio suscitato grande scalpore nel pubblico. Le reazioni erano quasi scontate, e malgrado fosse consapevole della valanga di opinioni che sarebbero piovute, ha pensato di comunicare di aver pianificato una cheratopigmentazione. Di che si tratta?

Il nome lascia immaginare già la tipologia di intervento estetico (ma invasivo) che rappresenta questa operazione. Si tratta, infatti, di un trattamento per modificare il colore degli occhi. Un procedimento estremamente rischioso che può causare seri effetti collaterali, incluso il rischio di cecità.

Nonostante Francesco Chiofalo fosse ben conscio dei pericoli associati, lo scorso lunedì l’ex protagonista di Temptation Island si è sottoposto all’intervento in una clinica romana per realizzare il suo desiderio di avere gli occhi azzurri. Ma qual è stata la reazione della sua compagna, Drusilla Gucci?

Molti seguaci della coppia hanno notato il silenzio dell’ex naufraga di una precedente edizione de L’Isola dei Famosi. Recentemente, dopo essere stata sommersa da domande in privato, la Gucci ha espresso il suo pensiero riguardo all’azione di Francesco Chiofalo. Le parole di Drusilla attraverso una storia su Instagram:

Avevo intenzione di ignorare la questione, ma sono stata bombardata di domande su Francesco e la sua scelta di cambiare colore agli occhi. Chi mi conosce sa qual è la mia opinione su certi argomenti, ma voglio essere chiara con tutti. Mi dissocio completamente. Disapprovo categoricamente.

La compagna di Francesco Chiofalo ha espresso la sua contrarietà fin da subito e la decisione di affrontare l’operazione rischiosa ha causato “una nuova e pesante discussione”. Drusilla sembra davvero esausta, tanto da concludere il messaggio in modo rapido e quasi innervosito. “Non voglio aggiungere altro, tutti stanno già criticando abbastanza”, ma rincarando la dose ammette che sia davvero “assurdo” sottoporsi volontariamente a un intervento chirurgico simile per un capriccio.

L’ex naufraga sottolinea come quella di Francesco Chiofalo sia piuttosto un’ossessione per l’aspetto fisico, che è “totalmente estranea” al suo modo di vedere le cose. Drusilla scrive nella storia Instaram di non voler approfondire ulteriormente la questione con i suoi follower, ma sembra molto chiaro il suo punto di vista. Traspare una certa tensione nella coppia per questa situazione. Drusilla, infatti, afferma di essere “seriamente preoccupata” per il compagno, sia per l’esito dell’operazione che per la sua salute visiva.