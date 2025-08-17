Parole di bugiardi: come riconoscerli nei discorsi

Riconoscere un bugiardo può sembrare complesso. Alcuni studi suggeriscono che esistano espressioni più comuni nei discorsi di chi mente, anche se non esiste un metodo sicuro per identificarli.

Chi mente spesso utilizza frasi che tentano di apparire credibili, ma queste possono risultare forzate, aumentando il rischio di essere scoperti. Nonostante la ricerca in psicologia proponga che il riconoscimento delle bugie è più complicato di quanto sembri, ci sono alcuni segnali che possono aiutare. Elementi come il contatto visivo, i movimenti delle mani, la postura e il tono di voce possono fornire indizi su una possibile menzogna, anche se non offrono certezze.

Riguardo al linguaggio, alcune parole usate frequentemente da chi mente sono state identificate. Un’intelligenza artificiale ha elencato dieci espressioni comuni dei bugiardi:

“Onestamente”: utilizzato per sembrare sinceri, ma chi è onesto non sente il bisogno di sottolinearlo. “Ti giuro”: un giuramento enfatizzato spesso indica un tentativo di nascondere qualcosa. “Perché dovrei mentirti?”: serve a spostare l’attenzione sull’assurdità della menzogna. “Non ricordo bene”: una scusa per evitare una risposta diretta. “A dire il vero”: simile a “onestamente”, utilizzato per apparire trasparenti. “Non è come pensi”: classico tentativo di confondere o ribaltare la situazione. “Te lo stavo per dire”: una bugia spesso segue un’altra, minimizzando l’azione. “Stai esagerando”: sminuisce il problema, spostando la responsabilità sull’altro. “Tutti fanno così”: cerca di normalizzare un comportamento scorretto. “Mi fraintendi sempre”: un modo per trasferire la colpa sull’interlocutore.

Se queste frasi vengono ripetute frequentemente, potrebbe essere un segnale che qualcosa non torna.