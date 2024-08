Parmigiana in padella, ottima anche senza forno

La parmigiana in padella è semplicissima da preparare. Inoltre è possibile realizzare due versioni con le melanzane non fritte.

Quanto è buona la parmigiana di melanzane? Certo che in piena estate accendere il forno è una vera e propria sfida quindi perché non puntare sulla parmigiana in padella? Più leggera e semplice da preparare, si realizza in diversi modi: c’è chi frigge le melanzane, chi le griglia e chi ancora le mette a crudo. Noi vi lasceremo tutte le indicazioni così che possiate scegliere la versione che preferite.

Senza dubbio la parmigiana in padella più simile all’originale è quella con le melanzane fritte, ma vi possiamo garantire che se deciderete di preparare una delle versioni più light il gusto non ne risentirà. Vediamo tutti i passaggi per realizzare questa delizia.

parmigiana in padella

Come preparare la ricetta della parmigiana in padella

Per prima cosa preparate la salsa. In una padella scaldate un giro di olio con lo spicchio di aglio. Unite la passata di pomodoro, il basilico, una presa di sale e lasciate cuocere per almeno 15 minuti. Nel frattempo lavate le melanzane, privatele delle estremità e tagliatele a fette di mezzo centimetro di spessore. Potete procedere sia per la lunghezza che a rondelle. A questo punto scegliete come cuocerle: fritte per 2-3 minuti in almeno 2 dita di olio di semi bollente oppure grigliate sulla bistecchiera. Per la preparazione a crudo vi rimandiamo alla fine della ricetta. Una volta che le melanzane e la salsa sono cotti non resta che assemblare il tutto. Oliate il fondo di una padella antiaderente e stendete uno strato di salsa. Coprite con le melanzane, altra salsa e la mozzarella tagliata a fettine e tamponata con della carta da cucina. Completate con una spolverata di formaggio grattugiato e proseguite fino a esaurire gli ingredienti. Mettete la parmigiana in padella a cuocere a fiamma medio-bassa per 20 minuti con il coperchio poi toglietelo e, se necessario, fate asciugare qualche minuto. Servitela ben calda.

Per preparare la parmigiana in padella con le melanzane a crudo, dopo averle tagliate a fette mettetele in uno scolapasta formando degli strati di sale grosso e melanzane. Coprite con un peso e lasciate spurgare per 30 minuti almeno. Sciacquate le melanzane sotto l’acqua per rimuovere il sale in eccesso e tamponatele con della carta da cucina. Proseguite poi dal punto 4.

Un’alternativa alla ricetta classica che dovreste provare è la parmigiana di zucchine al forno: ugualmente leggera e gustosa.

Conservazione

La parmigiana di melanzane in padella si mantiene per massimo 3 giorni in frigorifero, chiusa in un contenitore ermetico. Potete riscaldarla in padella, al forno o nel microonde.