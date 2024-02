Parmigiana di verza: un piatto unico caldo e veloce

La Parmigiana di verza è un piatto unico vegetariano, caldo, confortante e golosissimo! Un’ alternativa invernale e leggera alla classica Parmigiana. In questo caso il protagonista è proprio il cavolo verza, le sue foglie verdi ricche di vitamine, prima sono sbollentate, poi alternate in strati con besciamella e scamorza in una teglia infine cotta in forno. Dove tutti gli ingredienti si abbracciano insieme in un tutt’uno super filante avvolto da una superficie gratinata e irresistibile! Credetemi se vi dico : una di quelle ricette con verza di cui non potrete più fare a meno!

Anche perché è davvero super veloce! Si tratta infatti una parmigiana di verza al forno non fritta proprio come quella di Zucchine , Patate , Finocchi e Zucca. In questa preparazione, le foglie di verza grandi dalla consistenza corposa ricche di nervature si immergono solo 2 minuti in acqua bollente . Il tempo necessario per ammorbidirle . In questo modo si prestano benissimo realizzare strati omogenei. Si assembla in un lampo e la vostra parmigiana di verza è subito pronta per andare in forno!

Ottima calda e filante, non solo per pranzo o cena; ma anche da preparare in anticipo! Potete conservala in frigo cruda e pronta da cuocere o scaldare al momento! il suo sapore sorprendente conquisterà tutta la famiglia , preparatela presto!

Altre ricette con verza da non perdere :

Pizzoccheri alla valtellinese (una teglia gustosa e ricca secondo la tradizione della Valtellina)

Involtini di verza (in padella o al forno con tanti ripieni gustosi a scelta)

Riso e verza ( la ricetta napoletana, dove cuoce tutto in una sola pentola)

Ricetta Parmigiana di verza

TEMPI DI PREPARAZIONE

Preparazione Cottura Totale 15 minuti 1 h 1h e 15 minuti

Costo Cucina Calorie Basso Italiana 433 Kcal

Ingredienti

Quantità per 4 persone 8 – 10 foglie di verza ( se sono piccole aumentate a 12 – 14 foglie)

1 dose della mia Besciamella (che potete realizzare anche con olio !)

!) 300 gr di scamorza affumicata ( che potete sostituire con formaggio a pasta filante preferito)

5 – 6 cucchiai di parmigiano o grana

sale

Procedimento