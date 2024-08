Parmigiana di melanzane in friggitrice ad aria: la ricetta imperdibile

Dalla tradizione italiana arriva una rivisitazione più leggera con l’imperdibile parmigiana di melanzane cotta in friggitrice ad aria.

Di per sé si tratta di un prodotto tipico importante e sostanzioso, ma con la ricetta della parmigiana di melanzane in friggitrice ad aria il tutto diventa più leggero. Con questa particolare cottura, tutti i cibi risultano più sani e digeribili, perché non c’è la formazione di ulteriori grassi che possano appesantire. Bastano pochi minuti per ottenere una parmigiana buona come quella della nonna. La lista degli ingredienti non è lunga, ma ogni cosa è necessaria e immancabile per rispettare questa lunga tradizione. Procuratevi melanzane, mozzarella, una genuina salsa di pomodoro e dell’olio extravergine d’oliva, per dare ancora più sapore al tutto.

Parmigiana di melanzane in friggitrice ad aria

Preparazione della ricetta per la parmigiana di melanzane in friggitrice ad aria

Per prima cosa, lavate e asciugate la melanzana, poi togliete l’estremità superiore. Tagliatela a fette sottili, di circa 1 cm e ungetele con un filo di olio su entrambi i lati, o meglio utilizzate dell’olio spray. Sistematele nel cestello della friggitrice, senza sovrapporle (in alternativa, potete impilarle a uno stuzzicadenti grande, mantenendole distanziate l’una dall’altra). Aggiungete un pizzico di sale e fate friggere a 190°C per 15 minuti, girandole a metà cottura. In una ciotola, versate la salsa di pomodoro e insaporite con basilico fresco, un pizzico di sale e un filo di olio d’oliva; quindi, mescolate. Procuratevi una teglia che possa essere inserita nella friggitrice. Versate uno strato di salsa di pomodoro, poi una fila di melanzane. Tagliate a cubetti la mozzarella e create una fila di questi, prima di spolverare un po’ di parmigiano grattugiato. Ripetete questi passaggi con un altro strato di salsa, poi melanzane, mozzarella e parmigiano; in ultimo, ricoprite con uno strato di salsa. Sistemate la teglia nel cestello e fate cuocere a 200°C per 15 minuti. Terminata la cottura, impiattate subito!

Conservazione

La parmigiana di melanzane in friggitrice ad aria è un prodotto tipico della tradizione italiana, la cui ricetta è intoccabile; usando la friggitrice ad aria, però, potete ottenere una pietanza leggera ma con il suo gusto tradizionale e speciale. Se avanza, conservatela in frigo per 1-2 giorni, in un contenitore ermetico.

Potete preparare anche dei deliziosi involtini di melanzane in friggitrice ad aria!