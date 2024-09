Parma-Udinese 2-3, friulani primi in Serie A con 10 punti

Il 16 settembre 2024, l’Udinese ha trionfato in una partita spettacolare contro il Parma, vincendo 3-2 in rimonta e conquistando il primo posto nella classifica di Serie A con 10 punti dopo quattro giornate. La sfida si è svolta allo stadio Tardini, dove i friulani, inizialmente in svantaggio di due reti, hanno saputo reagire nella ripresa.

Il primo tempo ha visto il Parma dominare, con Delprato che ha sbloccato il punteggio al 2′ con un gol su assist di Mihaila. Prima della fine della frazione, Bonny ha raddoppiato al 43′, mettendo l’Udinese in una situazione difficile. Nonostante i tentativi di ribaltare il risultato, tra cui un’occasione per Thauvin, il primo tempo si è concluso con il Parma in vantaggio 2-0.

La ripresa ha però avuto un esito ben diverso. Al 49′, Lucca ha accorciato le distanze per l’Udinese con un colpo di testa su cross di Kamara. Questo gol ha riacceso le speranze dei bianconeri. Al 68′, il capitano Thauvin ha pareggiato la partita con un facile tap-in dopo un assist di Davies, e al 79′ ha completato la rimonta segnando il gol della vittoria, approfittando di una respinta del portiere Chichizola su tiro di Ekkelenkamp. Durante questo periodo, il Parma ha subito un danno significativo con l’espulsione di Keita al 73′, riducendo la squadra in dieci.

Il successo dell’Udinese li posiziona a un punto dal Napoli e due dall’Inter, dalla Juventus e dal Torino, mentre il Parma rimane fermo undicesimo con soli 4 punti, insieme a Lazio e Lecce.

La partita è stata intensa fin dai primi minuti, con il Parma che ha creato diverse occasioni pericolose, ma l’Udinese ha saputo reagire con determinazione nella seconda metà, mostrando grande carattere. Alla fine, la difesa dei friulani ha mantenuto il vantaggio senza difficoltà, giungendo così a una vittoria fondamentale che li proietta in vetta alla classifica.