Parma trionfa nella Supercoppa Femminile di Sitting Volley

Parma ha vinto la Supercoppa Italiana di Sitting Volley Femminile, battendo la Dream Volley Pisa con il punteggio di 3-0 (25-23, 25-22, 25-19) nella cornice del PalaPonti. Questa vittoria rappresenta il terzo titolo consecutivo per la squadra guidata da Fabio Marmiroli, che ha dimostrato ancora una volta la sua solidità e determinazione.

Nel primo set, Pisa ha iniziato bene, portandosi in vantaggio e costringendo il coach Marmiroli a utilizzare entrambi i time-out. Tuttavia, Parma ha rimontato, raggiungendo la parità sul 21-21 e successivamente superando Pisa per chiudere il set a 25-23.

Il secondo set è stato caratterizzato da un equilibrio maggiore, con entrambe le squadre che si sono alternate nei punti. Pisa ha provato ad allungare, ma Parma ha saputo trovare la parità e, al momento decisivo, ha chiuso il set a 25-22 grazie a un muro di Francesca Bosio.

Nel terzo set, Parma ha preso il comando fin dall’inizio e, dopo una fase iniziale equilibrata, ha incrementato il vantaggio fino a chiudere il set a 25-19 con un attacco fuori misura di Battaglia.

Presenti all’evento, il secondo allenatore della nazionale Massimo Beretta e rappresentanti della federazione, hanno elogiato le prestazioni delle atlete, molte delle quali fanno parte della squadra campione d’Europa. Il roster vincente comprende Michela Magnani, Maria Agostino, Francesca Bosio, e altre atlete, sotto la guida di Fabio Marmiroli.